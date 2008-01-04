Опасные забавы: фейерверк убил юношу

На протяжении трех суток нового года зафиксировано шесть фактов травмирования граждан при использовании пиротехнических средств.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, 1 января 2008 года в Одессе в милицию поступило сообщение о том, что на одной из баз отдыха гражданин пострадал от срабатывания пиротехнического изделия. Во время выезда на место происшествия был обнаружен труп 23-летнего местного жителя. Установлено, что около 00.30 пострадавший во время празднования с друзьями Нового года решил запустить салют. В нарушение правил безопасности он наклонился над пиротехническим изделием, которое в этот момент сработало. В результате молодой человек получил смертельное ранение в лицо. Предварительная причина смерти – открыта черепно-мозговая травма.

Подобные случаи зафиксированы в Ширяевском районе Одесской области, где в результате использования пиротехнического изделия 16-летний юноша получил ожог правого глаза, и в Березовском районе, где 49-летняя женщина получила проникающее ранение левого глаза. А в областном центре по тем же причинам 30-летний мужчина получил ранение головы и кисти левой руки, и еще один одессит – ожог левого глаза.

В Харькове 1 января в 05.10 в офтальмологическую больницу обратилась 35-летняя местная жительница в связи с получением ее несовершеннолетним сыном телесных повреждений в результате использования пиротехнического изделия, которое попало ему в лицо.

По всем фактам проводятся соответствующие проверки.