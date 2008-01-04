В Крыму объявлено штормовое предупреждение
14:13, 04 января 2008Общество
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Порывы ветра до 25-30 м/с
В связи со сложными погодными условиями в Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, сегодня на территории полуострова ожидается северо-восточный ветер со скоростью 17-22 метров в секунду (местами порывы ветра до 25-30 метров в секунду).
На протяжении сегодняшних суток в северной половине Азовского моря быстрое обледенение судов, в море - подвижка и торощение льда. Высота волн в открытой части моря 13-20 дм.
4-5 января в Керченском проливе ожидается появление первичных форм льда.
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