В связи со сложными погодными условиями в Крыму объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Автономной Республике Крым, сегодня на территории полуострова ожидается северо-восточный ветер со скоростью 17-22 метров в секунду (местами порывы ветра до 25-30 метров в секунду).

На протяжении сегодняшних суток в северной половине Азовского моря быстрое обледенение судов, в море - подвижка и торощение льда. Высота волн в открытой части моря 13-20 дм.

4-5 января в Керченском проливе ожидается появление первичных форм льда.