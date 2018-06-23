Вехи недели. Скандальная десятка, боевое Крещенье и нокаут от Кличко

Политический кризис продолжается развиваться по неприятному для Украины сценарию. Буревестником нарастающих проблем стал прямолинейный наезд Министерства культуры на УГКЦ, пригрозившего греко-католикам лишением юридического статуса за участие в митингах на Майдане. Чиновники, похоже, забыли, что последним запретить УГКЦ пытался Иосиф Сталин, а любое давление на церковь может вызвать неконтролируемую реакцию людей.

Трудно объяснить иначе, чем самоуверенностью власти, решившей, что вялую оппозицию пора «взбодрить», не имеющее ничего общего с легитимностью принятие десяти законов, серьезно меняющих общественно-политический ландшафт в Украине. Если одобрением бюджета страны без обсуждения сложно назвать уникальным шагом Верховной Рады, то изменение законодательства в части закручивания гаек не только для НГО и Интернет-ресурсов, но и упрощения привлечения парламентариев к уголовной ответственности требует объяснений. Причем внятных и в исполнении первых лиц, а не 10-минутного голосования явочным порядком поднятыми руками депутатов, заявивших, что их 235 и не меньше. Фракции Партии регионов и коммунистов (внефракционные депутаты, голосовавшие за бюджет-2014, поспешили откреститься от соучастия) фактически поднесли зажженную спичку к пороховой бочке общественного протеста.

Справедливости ради отметим, что оппозиционные фракции в который уже раз оказались в роли статистов во время скандального голосования в парламенте. Создается впечатление, что им пообещали за имитацию энергичного сопротивления кусочек бюджетного пирога, что и определило их пассивность, ну а потом остановить новоявленное большинство (готовое проделать свой фокус еще не раз) было практически невозможно. Не зря премьер Николай Азаров восхищался мужеством первого вице-спикера Игоря Калетника, выбравшегося из окна своего кабинета и оказавшегося в сессионном зале, где и руководил голосованием, которое оппозиция назвала «разрушением конституционного строя».

Виктор Янукович не только оперативно подписал бюджет-2014 и скандальные законы, но и уволил Сергея Лёвочкина с поста главы президентской администрации. Сергей Владимирович давно просился на вольные хлеба, теперь осталось дождаться, где он будет их пожинать. Человека с таким богатым опытом администрирования трудно представить неприкаянным в условиях политического кризиса.

Отрицать его наличие становится все сложнее. На очередном вече на Майдане лидеры оппозиционных сил ритуально призывали к формированию параллельных органов власти и проведению досрочных президентских выборов. На требование гражданских активистов определить единого лидера протестов Арсений Яценюк ответил высказыванием, которое может войти в историю как пример политической бесхребетности: «Здесь есть лидер. Это украинский народ». Представители этого самого народа, объединенные в «Правый сектор», при поддержке сочувствующих бессмысленно и беспощадно штурмовали милицейские кордоны на улице Грушевского.

Впрочем, всплеск народного гнева не только подарил эффектную картинку телевизионщикам и дал понять миру, что протест в Украине бывает разным, но и произвел сепарирование оппозиции. Виталий Кличко не только пытался остановить штурмующих, но и помчался в «Межигорье», что, конечно же, немного напоминает «рояль в кустах». В любом случае поведение лидера «УДАРа» оказалось более адекватным ситуации, чем виляние его партнеров по оппозиционной тройке. Арсений Яценюк и Олег Тягныбок попытались откреститься от протеста на улице Грушевского. Хотя Арсению Петровичу, по его словам, позвонил с предложением вести переговоры Виктор Янукович, акции Яценюка на политической бирже рухнули. Там сейчас в фаворе «Правый сектор». Что касается запланированных на сегодня переговоров, организацией которых по поручению президента займется секретарь СНБО Андрей Клюев, то они не исключают ни продолжения герильи по-киевски, ни попытки штурма Майдана. Слишком боевым было минувшее Крещение.

Евгений Магда