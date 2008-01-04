С 1 января подорожали ж/д билеты

С 1 января вступил в силу приказ Министерства транспорта и связи от 29 октября 2007 г. «О внесении изменений в Тарифы на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом во внутреннем соединении».

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Приказ от 29 октября 2007 г. №977 подписан экс-министром транспорта Николаем РУДЬКОВСКИМ и зарегистрирован в Минюсте 31 октября под N 1228/14495.В частности, документом вносится дополнение в приказ Минтранссвязи от 26 апреля 2006 N395. Так, к стоимости проезда пассажиров в пассажирских поездах с 1 января 2008 г. применяется индексация 1,25. Одновременно приказом отменяется повышение тарифов с 1 ноября 2007 г. на 5% в рамках поэтапного повышения в 2007 году.

Как пояснили УНИАН в Минтранссвязи, реально повышение составит 10%, по отношению к последнему уровню тарифов, которые повысились в последний раз в июле 2007 г., в целом же повышение, по сравнению с январем 2007 г., составит 25%.

Напомним, согласно приказу Минтранссвязи от 26 апреля 2006 N395 тарифы для пассажиров «Укрзализныци» были повышены с июня 2006 г. в среднем на 43%. Затем министерство намеревалось повысить тарифы с 1 февраля на 10%, с 1 апреля – на 21% и с 1 июля 2007 года – на 33%. Однако эти повышения были отменены, и в январе 2007 г. вышел приказ Минтранса, которым с 1 марта 2007 г. тарифы было решено повышать поэтапно, в целом за 2007 г. на 25% - с 1 марта на 5%, с 1 мая еще на 5%, 1 июля - еще на 5%, с 1 сентября – на 5% и с 1 ноября – на 5% (соответственно, индексация по месяцам устанавливалась на уровне 1,05; 1,10; 1,15;1,20 и 1,25). Однако было только три повышения – с марта, мая и июля (т.о. в целом на 15%).

В августе 2007 г. Минтранссвязи выдало новый приказ, которым отменило очередное повышение в сентябре. Затем Кабмин принял решение не повышать тарифы в 2007 году. Экс-министр Н.РУДЬКОВСКИЙ неоднократно заявлял, что дальнейшего повышения железнодорожных перевозок пассажиров не будет до конца 2007 г., а также отрицал возможность их повышения в 2008 году. В конце декабря 2007 г. новый министр транспорта Иосиф ВИНСКИЙ заявил, что все действия по железнодорожным тарифам, которые были приняты предыдущим руководством, сейчас изучаются и решение по ним будет принято после одобрения госбюджета на 2008 год.