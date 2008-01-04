Судам запретили выходить в Азовское море

3 января в 22 часа в г. Керчи состоялось заседание комиссии Министерства транспорта и связи под председательством министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО, на котором рассматривались вопросы проведения поисково-спасательных работ в районе аварии теплохода «Ванесса» в Керченском проливе. Об этом УНИАН сообщили в министерстве.

Комиссия, с целью предупреждения подобных случаев и для обеспечения безопасности в Керченском проливе в связи с ухудшением погодных условий, запретила выход кораблей из портов Азовского моря.

Кроме того, во время заседания была заслушана информация руководства Керченского морского торгового порта и представителя Морского координационного аварийно-спасательного центра МЧС о принятых мерах по поиску и спасанию членов экипажа затонувшего сухогрузу.

Как отмечают в министерстве, поиск членов экипажа теплохода «Ванесса» продолжается, причины аварии выясняются.

Как сообщал УНИАН, авария болгарского сухогруза «Ванесса» произошла около двух часов ночи с 2 на 3 января в северной части Керченского пролива. На судне находилось 11 членов экипажа: 1 гражданин Украины и 10 граждан Болгарии. Члены спасательного буксира, по данным на вчерашний вечер, обнаружили и подняли на борт троих моряков судна «Ванесса», один из них жив. Поиски остальных 8 членов экипажа судна «Ванесса» продолжаются.