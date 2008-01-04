Украинские школьники пьют как никто в мире

Украинская и израильская молодежь занимает первое и второе места в мире в рейтинге потребления алкоголя среди детей и молодежи. Как сообщает «Немецкая волна», такие данные содержатся в новом исследовании Всемирной организации здравоохранения.

В рамках исследования научные работники опросили свыше 200 тысяч учеников 5-го, 8-го и 10-го классов из 41-й страны мира. По результатам полученного материала ученые составили список стран, начиная теми, где явление подросткового алкоголизма приобрело особенно угрожающий масштаб. Первое место - за Украиной, где 40 процентов подростков потребляют алкогольные напитки по крайней мере раз в месяц. На втором - молодые израильтяне с 28 процентами любителей алкоголя. Дальше в списке - Чехия. Российские школьники заняли 15 ступеньку, а последние в списке - Исландия и Ирландия.