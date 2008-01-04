Бритни Спирс забрали в больницу

Поп-певицу Бритни Спирс 4 января увезли из ее дома в Калифорнии на скорой помощи. Как сообщает телеканал CNN, похожую на Спирс женщину, находящуюся в сознании, вынесли из дома на носилках и отвезли в близлежащий госпиталь.

По информации сайта TMZ.com, за несколько часов до этого в дом Спирс приехали телохранители ее бывшего супруга Кевина Федерлайна, чтобы забрать их сыновей. Однако певица отказалась отдавать детей, после чего телохранители вызвали полицию и скорую помощь. По словам полицейских, поп-звезда находилась "под воздействием неизвестной субстанции".

В настоящее время, отмечает TMZ.com, сыновья Спирс - двухлетний Шон Престон и годовалый Джейден Джеймс - вновь находятся у Кевина Федерлайна.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн поженились в октябре 2004 года, напоминает Лента.ру. Развод Спирс и Федерлайна был оформлен в июле 2007 года. В октябре 2007 года суд передал права на опеку детей Федерлайну, утверждающему, что Спирс не может должным образом выполнять родительские обязанности. В том же месяце суд временно лишил Бритни Спирс права видеться с ее детьми, а затем разрешил ей встречаться с сыновьями три раза в неделю в присутствии третьих лиц.