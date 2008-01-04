Украина обзаведется своей ракетной площадкой в Бразилии

Вскоре Украина будет иметь собственную стартовую площадку для запуска своих ракетоносителей. Об этом в Днепропетровске сообщили специалисты конструкторского бюро “Южное”. Соглашение, которое украинские ракетостроители подписали с Бразилией, предусматривает строительство в этой южноамериканской стране площадке для запуска ракеты “Циклон 4”. Работы над ее созданием уже ведутся в Днепропетровске, передает Немецкая волна.

Стороны будут финансировать проект поровну: Украина обеспечивает разработку и изготовление ракетоносителя, Бразилия - строительные работы, мощности для запуска и его обслуживания. Высказываются надежды, что в 2008-ом году Украина укрепит свои позиции на рынке космических услуг. На этот год запланировано почти в два с половиной раза больше запусков украинских ракетоносителей, чем в прошлом году. Уже в январе состоится очередной запуск в рамках программы “морской старт”. Украинский ракетоноситель выведет на орбиту спутник связи для Объединенных Арабских Эмиратов. Более легкие спутники будут запускать с космодрома Байконур, рассказал старший научный сотрудник КБ Южное Юрий Мошненко: „В 2007-ом году из-за расходов во время запусков „Морского старта” наши доходы были не такими, как мы планировали. Они оставались на уровне 2006-го года. В 2008-ом году мы планируем более интенсивную деятельность. Планируется пять запусков „Морского старта”, три запуска „Днепра”. У нас есть заказчики на год-два”. Южное будет работать также над заказом Минобороны, созданием космических систем и украинского спутника связи.