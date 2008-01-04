Полтавчан кормили кошачьим мясом?

Неприятный новогодний сюрприз преподнесли полтавчанам местные милиционеры, которые начали проверять информацию о возможном использовании некоторыми частными предпринимателями мяса бездомных животных при изготовлении пирожков, пельменей и прочей «мясосодержащей» продукции, сообщает «Обком».

Как сообщают в отделе связей с общественностью УМВД в Полтавской области, сотрудники областного управления уголовного розыска в Полтаве задержали мужчину и женщину, которые, по полученной информации, убивают бездомных кошек и едят их мясо. Правда, правоохранители «вышли» на полубомжеватую семейную пару в связи с тем, что у них появилась информация и другого рода.

Как утверждают осведомители, в некоторых торговых точках областного центра торгуют пирожками, в которые добавляют мясо бездомных животных. Тушки убитых кошек предпринимателям якобы поставляют местные бомжи.

Правда ли то, что именно задержанные сбывали мясо забитых котов тем, кто выпекает пирожки и лепит пельмени, еще предстоит установить. В областной милиции сообщили, что проверку будет проводить Киевский райотдел милиции.