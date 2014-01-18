В Одессе определены специальные места для купания в Черном море на Крещение

Места для крещенского купания и дежурство спасателей организованы: в Киевском районе с 22.00 18 января до 20.00 19 января на пляже «Жилстройсервис» (район 16 станции Большого Фонтана), в Суворовском районе с 23.00 18 января до 01.00 19 января в районе парковки автотранспорта между кафе-баром «Краб» и кафе «Шашлычная «У Акоба», в Приморском районе с 09.00-16.00 19 января на центральном пляже «Аркадия» (напротив ресторана «Стронг-Хаус»), а также с 07.00 до 17:00 19 января на пляже «Ланжерон» (в районе «Двух шаров»).

В департаменте отметили, что безопасность купающихся будут обеспечивать 23 матроса-спасателя и 6 водолазов Спасательно-водолазной службы города, которые согласно вышеуказанному графику будут дежурить в установленных для купания местах.

«Для обеспечения безопасности на воде сотрудниками Службы будет использовано специальное оборудование - гидрокостюмы, баллоны, средства обеспечения водолазных спусков, непосредственно само водолазное оборудование, а также спасательный инвентарь», - рассказали в департаменте.

Как сообщал УНИАН, в Одессе на Крещение «моржи» намерены установить рекорд Украины по массовости купания. Купание пройдет на пляже «Ланжерон», предполагается, что участие в купании примут не менее 400 «моржей».