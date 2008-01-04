Во Львовской области сгорела церковь, построенная в 1670 году

Вчера утром возник пожар в деревянной церкви Львовской епархии УГКЦ в городе Яворове Львовской области, построенной в 1670 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, на момент прибытия первого спасательного подразделения к месту пожара огнем было охвачено все строение церкви.

В результате пожара практически полностью уничтожено здание церкви и имущество, которое в ней находилось. Погибших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.