Во Львовской области сгорела церковь, построенная в 1670 году
06:57, 04 января 2008Общество
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Огнем было охвачено все строение церкви
Вчера утром возник пожар в деревянной церкви Львовской епархии УГКЦ в городе Яворове Львовской области, построенной в 1670 году.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, на момент прибытия первого спасательного подразделения к месту пожара огнем было охвачено все строение церкви.
В результате пожара практически полностью уничтожено здание церкви и имущество, которое в ней находилось. Погибших нет. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
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