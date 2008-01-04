Прикарпатская Яремча приняла миллионного туриста

Курортная Яремчанщина Ивано-Франковской области в 2007 году приняла миллионного туриста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель городского головы Яремчи Игорь ЯКИВЧИК.

По его словам, миллионным туристом стал житель Днепропетровска, которому торжественно вручили специальный приз – лыжи и десятидневную путевку на отдых.

Первыми туристами 2008 года стала киевская семья с тремя детьми, которой также вручили путевку на отдых.

И.ЯКИВЧИК отметил, что в предыдущие годы в развитие туристической отрасли на Яремчанщине было инвестировано 360 млн. грн. По его словам, Яремча хочет возродить славу курорта, когда в санаториях оздоравливалось до 3 млн. туристов ежегодно, правда, во времена СССР.

Заместитель городского головы Яремчи убежден, что городу удастся возродить прежнюю славу, поскольку инвестиции в развитие туристической отрасли с каждым годом растут, улучшается сервис, открываются новые базы отдыха, активно развивается “зеленый” сельский туризм. По его словам, в прошлом году 42% поступлений в бюджет города были именно от туризма.

На днях Яремча отмечает 30-летие получения статуса города областного значения. На Прикарпатье есть пять городов с таким статусом: Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Болехив и Яремча.