Во Львове началась кампания против употребления трамадола

Во Львове общественные организации совместно с милицией начали кампанию против употребления и распространения трамадола.

Как сообщил „Немецкой волне” руководитель объединения „Опора” Тарас ГАТАЛЯК, по данным наркологов, во Львове активными потребителями трамадола являются около 10 тысяч человек. Препарат, который вызывает наркотическое опьянение и пагубно влияет на психику, считается особенно популярным среди учеников.

По словам Т.ГАТАЛЯКА, представители общественных организаций обратились к Министерству здравоохранения с просьбой уменьшить выпуск препарата и перевести его в разряд наркотических веществ. Кроме того, они предложили провести анонимный опрос школьников, чтобы узнать, где они покупают трамадол.

Экс-руководитель Львовской милиции Михаил ЦИМБАЛЮК, в свою очередь, отметил, что большинство обращений правоохранительных органов к Минздраву с просьбами лишить лицензий те аптеки, которые продают трамадол без рецепта, до сих пор оставались без ответа.