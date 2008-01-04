В Житомире прошел финал шахматной олимпиады среди осужденных

В Житомире состоялся финал шахматной олимпиады среди осужденных.

Как сообщили УНИАН в Государственном департаменте Украины по вопросам выполнения наказаний, состоялся заключительный этап очно-заочной олимпиады по шахматам 2007 года среди осужденных, которые находятся в учреждениях государственной криминально-исполнительной службы Украины.

По словам начальника управления социально-воспитательной и психологической работы упомянутого департамента Сергея СКОКОВА, финальные соревнования прошли на базе Житомирского исправительного учреждения №4.

С.СКОКОВ уточнил, что экзамен у одиннадцати наилучших шахматистов среди осужденных принимал академик Украинской технологической академии президент Донбасского шахматного клуба В.ФРОЛОВ, который также дал сеанс одновременной игры осужденным.

После этого определены трое лучших шахматистов, которые награждены дипломами олимпиады, а все участники финала отмечены грамотами.