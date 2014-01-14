Эксперт: украинцы продолжат класть деньги на депозиты, несмотря на снижение процентов

Об этом заявил Олег Устенко, экономист, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

«В 2013 году депозиты населения в банках росли совершенно объективно. С одной стороны, этому способствовало возвращающееся доверие к банковской системе, а с другой - стабильный курс и низкая инфляция на фоне жесткой монетарной политики и т.д.», - сказал он.

Эксперт предостерегает, что удержать такие темпы роста депозитов на длительный период времени непросто.

Между тем Устенко выразил убеждение, что в 2014 году рост депозитной базы в национальной валюте продолжится.

«Естественно не такими темпами, а возможно, более низкими, но это не меняет того, что в банковском секторе по этому направлению наметился позитивный тренд», - добавил экономист.

Исполнительный директор Фонда Блейзера также назвал закономерной тенденцию к снижению процентных ставок по депозитам.

По его мнению, это обусловлено тем, что НБУ переходит к более мягкой монетарной политике.