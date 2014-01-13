К юбилею Кобзаря в Киеве благоустроят и отремонтируют Шевченковские места

Средства на выполнение этих работ планируется заложить в городской бюджет на 2014 год.

Об этом сообщил и. о. главы КГГА Анатолий Голубченко после аппаратного совещания, посвященного подготовке к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко.

«В этом году Украина и мировое сообщество готовятся отметить 200-летний юбилей со дня рождения Тараса Шевченко. Это событие мирового уровня. Поэтому Указом Президента Украины 2014 год объявлен годом Тараса Шевченко. Глава государства также поручил отметить эту знаменательную дату на высоком уровне. В Киеве подготовлена насыщенная образовательная и культурная программа. На сегодня она насчитывает 44 основных мероприятия, но я уверен: их будет гораздо больше. Кроме того, мы должны привести в порядок, отремонтировать и отреставрировать все объекты и места, связанные с именем и творческим наследием великого Кобзаря: музеи, парки, памятники и т. п.», - сказал Анатолий Голубченко.

Заместитель главы КГГА отметил, что подготовка к празднованию началась еще в прошлом году, и на сегодняшний день выполнен серьезный объем работ. Но еще больше предстоит сделать в нынешнем году.

«Некоторые работы по объективным причинам, возможно, выполнялись с опозданием. Но в 2014 году мы не можем допустить подобного. Поэтому c руководителей будем жестко требовать и контролировать выполнение поручений Президента по надлежащей подготовке и празднованию юбилея Шевченко», - сказал и. о. главы КГГА.