В Умани в одном из зданий нашли 27 снарядов времен войны
23:41, 12 января 2014Общество
939 0
В городе Умань Черкасской области 11 января пиротехническая группа аварийно - спасательного отряда спецназначения управления ГСЧС изъяла 27 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны различного калибра и вида.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс - службе УДСНС в Черкасской области, 10 января в здании по улице Старицкого во время уборки территории нашли 27 артиллерийских снарядов времен войны.
В настоящее время пиротехники проводят дополнительное обследование территории.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter