В Умани в одном из зданий нашли 27 снарядов времен войны

В городе Умань Черкасской области 11 января пиротехническая группа аварийно - спасательного отряда спецназначения управления ГСЧС изъяла 27 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны различного калибра и вида.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс - службе УДСНС в Черкасской области, 10 января в здании по улице Старицкого во время уборки территории нашли 27 артиллерийских снарядов времен войны. В настоящее время пиротехники проводят дополнительное обследование территории.

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