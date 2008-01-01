В Киеве горела «хрущёвка»: есть жертвы

В результате пожара в “хрущевке” на Соломенке в Киеве 2 человека погибли, 5 – госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в городе Киеве, трагическим итогом стал пожар, который затмил празднование многим жителям дома по ул. Николая Василенко, 23б, в Соломенском районе.

Сообщение о воспламенении в квартире на первом этаже пятиэтажной «хрущевки» поступило в оперативно-диспетчерскую службу ГУ МЧС 1 января в 8.24.

Мгновенно к месту происшествия прибыли подразделения пожарно-спасательной службы столицы. Из квартиры на первом этаже, где возник пожар, огонь быстро распространился на общую лестничную клетку, таким образом лишив жителей верхних этажей путей эвакуации. Из окон третьего и пятого этажа жители квартир умоляли о помощи.

Первоочередным заданием МЧСников было спасание людей. Но возникли проблемы – к дому нельзя было подъехать из-за множества припаркованных где попало автомобилей. Кроме этого, “заботливые” жители установили металлические препятствия, чтобы не ездили машины. На пути стали и многочисленные насаждения и деревья прямо под домом, что не давало возможности установить спасательную технику. Прямо под пылающим подъездом стояла легковушка, владельца которой так и не нашли, а его авто пришлось оттягивать подальше, чтобы освободить проезд пожарной машине. Эвакуацию проводили одновременно с обеих сторон дома.

В целом, было спасено 10 людей. Пятеро спасенных, в том числе и дети, с отравлением угарным газом, ожогами и травмами попали в больницу.

К сожалению, не обошлось без трагических последствий. Погибли две жительницы квартир этажом выше, которые самостоятельно пытались спастись.

Отличились на пожаре спасатели 18-й пожарной части - старший пожарный Александр МАКОВИЙ, командир отделения Юрий КОВАЛЕНКО и пожарный Сергей БАНДУРКО, которые собственноручно оттягивали деревья, которые мешали установить автолестницу, и лично спасли из огня 8 людей, в том числе 5-месячного младенца и 6-летнего мальчика.

В результате пожара огнем уничтожено имущество, мебель, личные вещи жителей квартиры на первом этаже. В подъезде по стояку повреждены входные двери восемнадцати квартир, испорчена электропроводка, закопчены стены и потолок.

Причины пожара устанавливаются.