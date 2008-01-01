Сегодня - 99-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры

Сегодня на Ивано-Франковщине отметили 99-ю годовщину со дня рождения предводителя Организации Украинских Националистов Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на семейном подворье С.Бандеры в селе Старый Угрынив Калушского района Ивано-Франковской области состоялись панихида и торжественное вече по этому случаю. На вече прибыли ветераны Украинской Повстанческой Армии, народные депутаты Украины, руководители области и Калушского района, лидеры политических партий и общественных организаций, жители села, которые возложили венки и цветы к памятнику ”рыцарю духа и победы”.

Ораторы называли С.Бандеру “героем нашей нации, великим сыном Украины”, ставили его имя в один ряд с такими сыновьями украинского народа как Симон Петлюра, Евгений Коновалец, Роман Шухевич и сотнями других героев, между которыми существует «самая тесная идейная связь”. Выступающие высказывали в своих выступлениях просьбу к Президенту Украины присвоить С.Бандере звание Героя Украины посмертно.

По словам председателя Братства ОУН-УПА Карпатского края Фотия ВЛАДИМИРСКОГО, “из современного поколения украинцев, воспитанных на примерах борьбы и жизненного пути Степана Бандеры и его побратимов, появится наконец проводник, который выведет наш народ на дорогу свободы и счастья”.

Участники вече также ознакомились с новой экспозицией из жизни С.Бандеры в мемориальном комплексе его имени, а ученике Староугрынивской общеобразовательной школы возложили к памятнику гирлянду Славы. После вече состоялся концерт.

Сегодня венки и цветы к барельефу С.Бандеры от общественности были также положены на одноименной улице в Ивано-Франковске. А завтра, 2 января, в Ивано-Франковском Народном доме №1 состоится праздничный концерт по случаю 99-летия со дня рождения С.Бандеры.

Справка УНИАН. Степан Бандера родился 1 января 1909 года в селе Старый Угрынив Калушского уезда в семье священника. Был убит агентом КГБ Богданом Сташинским в Мюнхене (Германия) 15 октября 1959 года. На Ивано-Франковщине областной совет 2008 год провозгласил Годом Степана Бандеры.