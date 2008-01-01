Франция и Германия ввели запрет на курение

Посидеть с сигаретой в парижском баре или берлинском кафе отныне практически невозможно: Германия и Франция присоединились к ряду европейских государств, запрещающих курение в местах общественного пользования, передает Би-би-си.

Во Франции закон, запрещающий курение в общественных местах, вступил в силу еще в прошлом году, но сейчас его положения становятся обязательными для баров и ресторанов. В Германии ограничения на курения менее строги и введены только в восьми из 16 федеральных земель.

Кроме того, как сообщают корреспонденты в Берлине, технически присоединившемся к запрету, власти пообещали трехмесячный переходный период, и не будут наказывать нарушителей.

А вот французским курильщикам власти дали лишь 24 часа на то, чтобы повеселиться на Новый год - со 2 января француз, пойманный на курении в ресторане или баре, может быть оштрафован на сумму до 450 евро. На владельцев заведений, не соблюдающих новые правила, может быть наложен штраф до 750 евро.

До сих пор представить себе парижский бар или кафе без курильщиков было сложно. Прославленные в литературе, философии и политологии споры на Левом берегу Сены были плотно окутаны слоем табачного дыма и надо немало потрудиться, чтобы найти фотографии певца Сержа Гинзбура без сигареты в руке.

Но чиновники французского минздрава не склонны романтизировать историю и указывают на сухую статистику: из 60 миллионов французов курят около 15 миллионов. Один из двух курильщиков со стажем умирает от болезней, связанных с табакокурением. В прошлом году таких набралось 66 тысяч человек. Еще 5 тысяч умерли от так называемого "пассивного курения".

Французские рестораторы и содержатели баров протестуют, считая, что новые законы лишат их клиентов. Технически, курение в барах и ресторанах возможно при наличии специальных зон, оборудованных герметичными дверями, однако, ссылаясь на дороговизну в создании таких помещений, мало кто из владельцев заведений оборудовал подобные залы.

В Германии владельцы ресторанов и баров подали иск в верховный суд страны. Как отмечают корреспонденты, требования анти-табачных законов в землях, принявших новые положения, не так строги как во Франции. Однако там запрет оставляет неприятный привкус из-за исторических совпадений: в свое время борьбой с курильщиками занимался Адольф Гитлер. Видимо, желая подстраховаться, авторы новых положений оставили возможность для создания специальных комнат для курильщиков.

Однако в Баварии - одной из провинции, присоединившихся к закону - курение в общественных местах будет исключено полностью. Затянуться не смогут даже участники знаменитого пивного фестиваля Октоберфеста, проходящего каждый год в столице этой земли, Мюнхене.

Антитабачные законы приняты и в одной из наиболее курящих стран ЕС - Португалии. Впрочем, там от безусловного запрета освобождены бары общей площадью менее 100 кв.м. Также можно курить и в общественных местах при условии создания выделенных и хорошо вентилируемых зон.

Первой в ЕС запрет на курение в общественных местах установила Ирландия, затем похожие запреты были введены в Великобритании, Италии и Испании. В 2007 курение было поставлено вне закона в барах и кафе в Литве.