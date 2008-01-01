Ливерпуль и Ставангер стали культурными столицами Европы-2008

Английский город Ливерпуль и норвежский Ставангер стали культурными столицами Европы 2008 года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, Ливерпуль и Ставангер перенимают это звание от Люксембурга и румынского Сибиу, которые были культурными столицами ЕС в 2007 году.

Ливерпуль начнет свои культурные мероприятия 12 января спектаклем “Ливерпуль музыкальный” при участии одного из участников Beatles Ринго СТАРРА и участника группы Eurythmic Дейва СТЮАРТА.

Ставангер также проведет инаугурацию своей культурной программы 12 января, в ходе которой каждый муниципалитет представит свою программу по четырем темам: Ритмы, Мир и Цвет, Свет и Природа.