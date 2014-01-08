В Одессе мужчина выпрыгнул с балкона 5-го этажа
14:46, 08 января 2014Общество
1944 0
В элитном районе Одессы мужчина погиб, выпрыгнув с балкона 5-го этажа.
Аркадийский дворец / Фото : tavriav.org
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, около 12.30 7 января мужчина 1979 года рождения перелез через перила балкона одной из квартир многоэтажного жилого комплекса Аркадийский дворец и бросился вниз. Прибывшие медики констатировали смерть.
Читайте также: Парень выпрыгнул с 15-го этажа и остался живой
Данное жилое здание находится в Приморском районе – на Гагаринском плато (район Аркадии).
Как подчеркнули в ОСО, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter