В Одессе мужчина выпрыгнул с балкона 5-го этажа

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, около 12.30 7 января мужчина 1979 года рождения перелез через перила балкона одной из квартир многоэтажного жилого комплекса Аркадийский дворец и бросился вниз. Прибывшие медики констатировали смерть.

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Данное жилое здание находится в Приморском районе – на Гагаринском плато (район Аркадии).

Как подчеркнули в ОСО, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.