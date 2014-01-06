На Закарпатье спасатели нашли двух туристов, которые заблудились 4 января в лесу

Как сообщает Управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области, состояние здоровья 27-летних Дмитрия и Дениса, которые приехали отдыхать в Карпаты из Киева, оценивается как удовлетворительное. В медицинской помощи ребята не нуждались.

К поисково-спасательным работам были привлечены 9 человек и 2 единицы техники.