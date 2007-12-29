Тимошенко всерьез возьмется за зерновые

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует, что в 2008 году урожай зерновых культур в Украине вырастет до 40 млн. тонн.

Об этом она заявила в обращении к народу на Первом национальном канале в субботу.

«С 20 млн. тонн до 40 млн. тонн вырастет урожай зерновых. Мы так планируем и предусмотрели в бюджете соответствующую поддержку. Эта поддержка будет проводиться Аграрным фондом», - отметила премьер-министр.

Также Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что через Аграрный фонд в 2008 году планируется закупить около 1,5 млн. тонн зерна, что создаст, по ее словам, «достойный рынок зерна в Украине».

Премьер-министр сказала, что в 2008 году новых зерновых комбайнов будет приобретено в 10 раз больше, чем в 2007 году.

Как сообщал УНИАН, состоянием на 2 ноября 2007 года в Украине было собрано более 30 млн. тонн зерна в первичном оприходованном весе.

Справка УНИАН. В 2006 году урожай ЗЕРНОВЫХ в Украине составил 34,3 млн. тонн, в 2005 году - 38 млн. тонн. Внутренняя потребность Украины в зерне оценивается экспертами в 26-27 млн. тонн в год.