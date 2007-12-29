В январе пенсии украинцам будут выплачивать в два этапа

В январе пенсии украинцам будут выплачиваться в два этапа. Об этом сегодня заявила после селекторного совещания с представителями регионов министр труда и социальной политики Украины Людмила ДЕНИСОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтруда, Л.ДЕНИСОВА отметила, что с 2 января будут выплачиваться пенсии на уровне декабря, поскольку бюджет страны на 2008 год, в котором предусмотрено увеличение пенсий, принят только 28 декабря и будет подписан Президентом в ближайшие дни, поэтому пенсионеры в январе получат пенсию в два этапа.

По словам министра, на первом этапе пенсии выплатят в старом объеме, а на втором предусматривается выдать доплаты после пересчета пенсий.

Во время селекторного совещания Л.ДЕНИСОВА выдвинула главное требование, чтобы пенсии и социальные пособия в повышенных размерах были выплачены своевременно и в полном объеме, а работа специалистов главных управлений труда и социальной защиты облгосадминистраций, как и региональных отделений Пенсионного фонда, была организована с 2 января 2008 года таким образом, чтобы обойтись без очередей. «Заявления о пересчете пенсий никому писать не придется, - это будет сделано автоматически. Но вдруг пенсионер захочет обратиться за консультацией, он должен получить ее и при этом не стоять полдня в очереди, как это было раньше», - подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Она напомнила, что с 1 января начинается очередной этап пенсионной реформы, в частности, повышается коэффициент за каждый отработанный год стажа. С 1 января коэффициент будет составлять 1,2; а с 1 октября – 1,35. Кроме того, увеличивается заработная плата для начисления пенсии - с 306 грн. (которая учитывалась при пересчете пенсии в 2004 году) до 928 грн., то есть больше чем в три раза.