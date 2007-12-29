Эксперты увидели, что украинцы весь 2007 год были в стрессе

2007-й год был для Украины психологически тяжелым годом, поскольку общество находилось в перманентном стрессе. Главным же политическим событием уходящего года стали досрочные парламентские выборы, считают большинство экспертов, принявших участие в опросе, проведенном Центром исследований политических ценностей.

В частности, Владимир ФЕСЕНКО (председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента») называет главным итогом 2007 года то, что страна начала понемногу выходить из политического кризиса. Вторым событием, «которое также заложило основы для выхода из кризиса, хоть и не развязало его окончательно, стали досрочные парламентские выборы». Но, по его убеждению, «для того, чтобы выйти из политического кризиса нужно изменять и правила политической игры. и главное - выполнять эти правила». «Это, по-видимому, главная проблема для украинского политикума. И ее нужно решать в будущем году, возможно путем внесения конституционных изменений и, что более важно, изменением политической парадигмы, политического поведения», - убежден В.ФЕСЕНКО.

Юрий ЯКИМЕНКО (директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова) отмечает, что в этом году в Украине впервые имели место досрочные выборы Верховной Рады, причем после роспуска ее Президентом. «А предпосылка – это, конечно, политический кризис, который возник и едва не перерос в фазу силового противостояния», - отмечает политолог.

По мнению Андрея ЕРМОЛАЕВА - президента Центра социальных исследований «София», главным политическим событием 2007-го года стали досрочные парламентские выборы. «Но, к сожалению, эти выборы не стали новым демократическим уроком. Наоборот – это быстрее стало примером того, как не нужно изучать демократию. Эти выборы стали фактически технологией устранения одной коалиции и приведения к власти другой», - отметил политолог.

Он убежден, что досрочной избирательной кампанией было положено начало «сомнительными, с правовой точки зрения, решениями и достаточно шумной, грубой оппозиционной кампанией, сопровождавшейся откровенным идеологическим давлением, формированием новых искусственных мифов об изменниках, политической коррупции и т.д. А завершилась эта кампания шатким новым равновесием». «Это был год политики без права, или бесправной политики. В этом году Украина расплатилась кризисом парламентаризма и кризисом конституционного строя как такового», - подытожил А.ЕРМОЛАЕВ.

Владимир МАЛИНКОВИЧ - директор Украинского отделения Международного института гуманитарно-политических исследований считает, что нынешний год в политическом смысле был наихудшим за всю историю независимости. «Практически на протяжении всего года не работал парламент. Начиная с блокады электрощитовой, и завершая «коалициадами», «премьериадами», – отметил политолог.

Он выразил убеждение, что со 2-го апреля «у нас практически нет ответственной власти». «И это свидетельствует о том, что у нас политикум в состоянии кризиса. У нас не политический кризис, а кризис политикума», - отметил политолог и объяснил: «Слава Богу, за это время Украина выросла до такого уровня, что, невзирая на окончательную бездарность всех наших политических сил, все-таки смогла неплохо прожить этот год- ВВП вырос, а рост инфляции связан с внешними факторами. Оказывается, мы можем жить, невзирая на глупости и интригантство наших политиков».