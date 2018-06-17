Самые покупаемые фото агентства УНИАН за 2013 год

В ушедшем году мировые и украинские СМИ иллюстрировали свои новости тысячами фотографий, проданных Фотослужбой информационного агентства УНИАН.

Сотрудники фотосервиса УНИАН поздравляют всех фотокорреспондентов, клиентов, читателей и просто друзей с Новым годом, и предлагают ознакомиться со списком наших самых покупаемых фотографий в минувшем году.

Главным хитом фотопродаж-2013 стало фото беглого экс-ректора Мельника.

1. Ректор Национальной академии Государственной налоговой службы Украины Петр Мельник на совещании по вопросам деятельности органов государственной налоговой службы в Национальном университете государственной налоговой службы в Ирпене, в пятницу, 14 марта 2008 г. Фото Евгения Орловского / УНИАН

2. Киевлянин с квитанциями на оплату за жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и 200-гривневыми купюрами стоит в очереди в кассу одного из филиалов Сбербанка Киева, в субботу, 19 марта 2011 г. Фото Александра Синицы / УНИАН

3. Дмитрий, слева, и Сергей Павличенко, осужденные за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова, за решеткой в зале заседаний Апелляционного суда г. Киева, во вторник, 23 января, 2013 г. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

4. Новый президент ФК "Металлист" (Харьков) Сергей Курченко, 19 января 2013 г. Фото предоставлено пресс-службой ФК "Металлист" / УНИАН

5. Медицинские работники везут на кресле-коляске ректора Национального университета Государственной налоговой службы Петра Мельника к автомобилю скорой помощи возле здания Печерского райсуда Киева, во вторник, 30 июля 2013 г. Фото Евгения Малолетки / УНИАН

6. Представители государственного обвинения Наталья Высоцкая и Анатолий Титусь беседуют с потерпевшей Ириной Крашковой, в центре, перед началом заседания Первомайского районного суда по делу об избиении и изнасиловании милиционерами 29-летней продавщицы из Врадиевки Ирины Крашковой в здании Апелляционного суда Николаевской обл. в Николаеве, в четверг, 26 сентября 2013 г. Фото Юрия Багрянцева / УНИАН

7. Серийный убийца Анатолий Оноприенко в своей камере в ожидании решения Верховного суда Украины по его делу 25 августа 1999 г. Анатолий Оноприенко был осужден к расстрелу за 52 убийства, совершенные им в 1989-1996 гг. Фото УНИАН

8. Прямая трансляция проведения заседания депутатского большинства на телеканале "РАДА" на ноутбуке, стоящем в полупустом зале для заседаний Верховной Рады Украины в Киеве, в четверг, 4 апреля 2013 г. После совещания с председателем Верховной Рады Украины представители фракций Партии регионов и КПУ покинули сессионный зал парламента. В свою очередь, депутатов от оппозиции не пустили на так называемое «выездное заседание» Партии регионов и коммунистов, которое проходит на улице Банковой. В этот день председатель ВР Владимир Рыбак открыл заседание парламента в здании парламентских комитетов на улице Банковой с участием членов фракций Партии регионов и КПУ. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

9. Жертва избиения и изнасилования в поселке Врадиевка (Николаевская область) Ирина Крашкова в больничной палате, в Николаеве, во вторник, 2 июля 2013 г. Ирину Крашкову, которая стала жертвой избиения и изнасилования в Врадиевке Николаевской области, в больнице охраняют сотрудники спецподразделения СБУ Альфа. Возле палаты жертвы находятся двое бойцов в бронежилетах и ​​масках, они не пропускают к Ирине никого, кроме родственников. Охрана появилась только после штурма райотдела милиции в Врадиевке, а к тому времени пациентка находилась в больнице без специальных условий. Фото Юрия Багрянцева / УНИАН

10. Участники Крестного хода к памятнику Святому равноапостольному князю Владимиру по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси, в Киеве, в воскресенье, 28 июля 2013 г. Крестный ход завершился молебном возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру. Фото Александра Синицы / УНИАН

11. Единственный выживший после столкновения украинского баркаса с катером российских пограничников в Азовском море Александр Федорович в больнице города Ейск (Россия), в понедельник, 5 августа 2013 г. Вечером 17 июля 2013 года катер Пограничной службы России столкнулся в Азовском море с украинским баркасом. Четыре рыбака погибли. Одного члена экипажа спасли. В эксклюзивном интервью ТСН рыбак Федорович заявил, что катер российских пограничников преднамеренно протаранил украинский баркас. Фото Николая Рябченко / УНИАН

12. Слева направо: третий Президент Украины (2005-2010) Виктор Ющенко, Президент Украины Виктор Янукович, первый Президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук, второй Президент Украины (1994-2005) Леонид Кучма во время встречи в Киеве, во вторник, 10 декабря 2013 г. В Киеве прошла встреча главы государства Виктора Януковича и трех предыдущих президентов Украины - Виктора Ющенко, Леонида Кучмы и Леонида Кравчука. Встреча посвящена обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной. Фото Андрея Мосиенко / POOL / УНИАН

13. Народный депутат (БЮТ), член Комитета ВРУ по вопросам финансов и банковской деятельности Александр Шепелев во время пресс-конференции в УНИАН в четверг, 30 августа в 2007 г. Фото Александра Синицы / УНИАН

14. Лидер партии "Громада" Павел Лазаренко и глава теневого кабинета партии «Громада» Юлия Тимошенко во время съезда партии в Киеве, 1997 г. Фото УНИАН

15. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий во время заседания Кабинета Министров Украины, в Киеве, в четверг, 3 января 2013 г. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

16. Потасовка между народными депутатами от фракции "Свобода" и КПУ в зале заседаний Верховной Рады Украины, в Киеве, во вторник, 19 марта 2013 г. Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить. Когда О.Тягнибок вышел к трибуне выступать, депутаты из фракции Партии регионов и фракции КПУ стали кричать: “Фашист!”, но он продолжал выступать с трибуны. После этого депутаты от «Свободы» вышли к О.Тягнибоку. К трибуне также подошли депутаты из фракции КПУ. После этого между депутатами из этих фракций началась небольшая потасовка. В драку включились несколько депутатов от Партии регионов. Столкновение длилось не больше минуты. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

17. Экс-министр Внутренних дел Украины Юрий Луценко выходит из Менской исправительной колонии №91 в пос. Макошино (Черниговская область), в воскресенье, 7 апреля 2013 г. В этот день Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии. Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН

18. Журналистка Татьяна Чорновол сидит на двери во время драки между активистами ВО "Свобода" и милицией, в Главпочтамте, в Киеве, во вторник, 29 января 2013 г. В этот день во время избрания общественного совета при Киевской администрации произошла драка между активистами ВО "Свобода" и милицией. Представители "Свободы" отметили, что на заседание не допускали ни общественность, ни народных депутатов. Когда около 20 свободовцев попытались прорваться в здание Главпочтамта, вход им заблокировали бойцы спецподразделения "Беркут". Во время драки пострадал народный депутат от ВО "Свобода" Эдуард Леонов и несколько общественных активистов. В течении нескольких часов из-за непрерывной потасовки инициативная группа не смогла принять ни одного решения. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

19. Представители “Свободы” с общественными активистами ломают двери, пытаясь попасть в сессионный зал Киевсовета, в четверг, 7 февраля 2013 г. Представители “Свободы” с общественными активистами ломают двери на четвертом этаже, чтобы попасть в холл Киевсовета. Как передает корреспондент УНИАН, это последний охранный пункт на их пути, чтобы пройти в сессионный зал. Здесь двери двойные, но первые они прошли и теперь остались еще одни. Двери удерживают лишь три охранника. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

20. Люди откапывают автомобили от снега на одной из улиц в Киеве, в субботу, 23 марта 2013 г. Фото Андрея Глазкова / УНИАН

21. Балкон в спальном корпусе детского санатория "Юность" в пгт. Симеиз (Крым), в четверг, 30 мая 2013 г. В этот день около 20.00 в пгт Симеиз (АР Крым) в детском санатории «Юность», принадлежащем Минздраву Украины, постройки 1906 года, произошло обрушение балкона спального корпуса. Трое детей, жители Львова, вышли на балкон третьего этажа спального корпуса, после чего произошло обрушение балкона. В результате двое девочек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы в Ливадийскую больницу. 31 мая в 1 час 15 минут ребенок, находившийся в больнице в тяжелом состоянии, умер. Фото Сергея Псарёва / УНИАН

22. Участники пикета райотдела милиции в поселке Врадиевка (Николаевская область), во вторник, 2 июля 2013 г. Около 200 жителей Врадиевки собрались у здания районного отдела милиции. Люди требовали от представителей комиссии МВД, которая занимается служебным расследованием дела об изнасиловании жительницы Врадиевки милиционерами, доказательств, действительно ли арестован третий подозреваемый – капитан милиции Евгений Дрыжак. В ночь на 2 июля около 1000 жителей Врадиевки начали штурмовать отделение милиции, выражая недовольство тем, что один из милиционеров - участник изнасилования местной жительницы - находится на свободе. После того, как милиция применила слезоточивый газ, люди с палками и камнями начали штурмовать райотдел милиции, побили почти все окна, разнесли ворота и несколько раз бросали бутылки с горючей смесью. Приказом министра внутренних дел Виталия Захарченко от должности отстранен начальник Управления МВД Украины в Николаевской области Валентин Парсенюк и руководитель Врадиевского райотдела милиции. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

23. Столкновения между бойцами спецподразделения милиции "Беркут" и сторонниками оппозиции под стенами КГГА в Киеве, в понедельник, 19 августа 2013 г. В этот день в Киеве под стенами КГГА активисты оппозиционных партий провели пикет против проведения сессии Киевсовета. Активисты заявляют, что Киевсовет утратил свою легитимность 2 июня 2013 года, когда завершился пятилетний срок полномочий нынешнего состава. «Беркут» пытался помешать народным депутатам попасть в здание, из-за чего возникло столкновение. Однако руководитель спецподразделения «Беркут» приказал подчиненным не трогать парламентариев. Народные депутаты покинули Киевсовет самостоятельно без сопровождения бойцов “Беркута”. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

24. Болельщики Национальной сборной Украины по футболу во время отборочного матча ЧМ-2014 между сборной Украины и сборной Сан-Марино во Львове, в пятницу, 6 сентября 2013 г. Матч закончился со счетом 9:0 в пользу сборной Украины по футболу. Фото УНИАН

25. Председатель Комитета избирателей Украины Александр Черненко во время публичного подсчета голосов по Каневсому избирательному округу №197 в Черкасской области, в четверг, 1 ноября 2012 г. Фото Александра Прокопенко / POOL / УНИАН

26. Дмитрий, слева, и Сергей Павличенко, осужденные за убийство судьи Шевченковского районного суда столицы Сергея Зубкова, за решеткой в зале заседаний Апелляционного суда г. Киева, во вторник, 23 января, 2013 г. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

27. Представитель Национального проекта «Книга рекордов Украины» Анна Крысюк возле Алексея Гуцуляка, который устанавливает мировой рекорд по пребыванию голого человека под снегом, в городе Коломыя (Ивано-Франковской обл.), в пятницу, 25 января 2013 г. Представители Книги рекордов Украины, депутаты Коломыйского горсовета и журналисты зафиксировали, что Гуцуляк пролежал голым в снежном сугробе 1 час 20 секунд, а это на 20 минут больше, чем предыдущий рекорд, который установил японец. Установление рекорда фиксировалось на видеокамеру. По мнению представителя Книги рекордов Украины Анны Крысюк, «коломыйский рекорд претендует на Книгу рекордов Гиннесса». В 2012 году Гуцуляк пролежал в снежном сугробе 34 мин. 4 секунды и ему выдали сертификат «Книги рекордов Украины». Фото Тараса Кашубы / УНИАН

28. Разбитый памятник Ленину в городе Ахтырка Сумской области, в пятницу, 15 февраля 2013 г. Фото Виталия Кохана / УНИАН

29. Автомобили проезжают возле ям на одной из дорог в Киеве, в среду, 20 февраля 2013 г. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

30. Люди откапывают автомобили от снега на одной из улиц в Киеве, в субботу, 23 марта 2013 г. Фото Андрея Глазкова / УНИАН

31. Изображение экс-министра МВД Украины Юрия Луценко, в центре на втором плане, на мониторе телевизора из зала судебных заседаний Высшего спецсуда Украины, где началось рассмотрение кассационной жалобы Юрия Луценко, в Киеве, во вторник, 2 апреля 2013 г. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

32. Жители столицы стоят на сломанном заборе во время пикетирования Святошинского райотдела милиции в Киеве, в ночь на субботу, 13 июля 2013 г. Накануне, в пятницу, 12 июля 2013 г. киевский милиционер кулаком ударил активистку Коалиции участников оранжевой революции (КУПР), утверждают в организации. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

33. Глава русской православной церкви, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слева, и Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан) во время молебна по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси, на Владимирской горке, в Киеве, в субботу, 27 июля 2013 г. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

34. Болельщики Национальной сборной Украины по футболу во время отборочного матча ЧМ-2014 между сборной Украины и сборной Сан-Марино во Львове, в пятницу, 6 сентября 2013 г. Матч закончился со счетом 9:0 в пользу сборной Украины по футболу. Фото УНИАН

35. Флаг Евросоюза в Вильнюсе (Литва), в среду, 27 ноября 2013 г. В Вильнюсе начался двухдневный саммит инициативы Евросоюза "Восточное партнерство". Участники саммита планируют принять Вильнюсскую декларацию с призывом к постсоветским странам Восточной Европы и Закавказья к более широким демократическим и экономическим реформам, а также с призывом к России уважать выбор этих стран в интересах европейской интеграции. Фото Владислава Мусиенко / УНИАН

36. Бойцы спецподразделения милиции "Беркут" разгоняют участников акции в поддержку евроинтеграции Украины на Майдане Независимости в Киеве, в ночь на субботу, 30 ноября 2013 г. На Майдане Незалежности в Киеве бойцы спецподразделений жестко разогнали участников акции в поддержку евроинтеграции Украины. Штурм начался около 4-х часов утра. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

37 Участники праздничного шествия, посвященного Дню соборности Украины, несут развернутый украинский флаг, в Киеве, в воскресенье, 20 января 2013 г. В этот день в Киеве ко Дню соборности Украины провели акцию под лозунгом "Соборную Украину - в Соборную Европу!". В рамках мероприятия был развернут огромный украинский флаг (30 на 40 м), который участники праздничного шествия пронесли от Софиевской до Европейской площади. Здесь состоялся митинг, во время которого был проведен флеш-моб, в ходе которого на карте Европы закрасили территорию Украины в тот же цвет, что страны-члены Евросоюза. Фото Евгения Малолетки / УНИАН

38. Елка, возле которой валяются разбитые новогодние украшения, после столкновения между депутатами из оппозиции и большинства во время заседания Верховной Рады Украины в Киеве, в пятницу, 11 января 2013 г. В Верховной Раде Украины произошла драка между депутатами из оппозиции и большинства. Столкновение произошло во время рассмотрения вопроса о ратификации Соглашения между правительствами Украины и Российской Федерации о взаимодействии по вопросам предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и ликвидации их последствий в населенных пунктах, в которых расположены объекты Черноморского флота РФ на территории Украины. Представители оппозиции выступали против ратификации этого соглашения. И именно в тот момент, когда с трибуны парламента выступал народный депутат Украины из фракции ВО “Свобода” Александр Шевченко, кто-то из большинства начал кричать, что ему не нужно было предоставлять слово, поскольку он не записан на выступление. После этого началось столкновение возле трибуны, в котором со стороны оппозиции, в частности, принимал участие Вячеслав Кириленко (фракция “Батькивщина”), а со стороны большинства был, в частности, Нестор Шуфрич (фракция Партии регионов). Во время столкновения упала одна из установленных возле трибуны елок и с нее упали новогодние украшения. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

39. Участники празднования Дня Соборности Украины держат государственный флаг на мосту Патона в Киеве, во вторник, 22 января 2013 г. В этот день на мосту Патона в Киеве собрались несколько сотен молодых людей на празднование Дня Соборности Украины. По словам организаторов акции, это мероприятие является символическим, чтобы показать, что Украина едина. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

40. Участники праздничного шествия, посвященного Дню соборности Украины, несут развернутый украинский флаг, в Киеве, в воскресенье, 20 января 2013 г. В этот день в Киеве ко Дню соборности Украины провели акцию под лозунгом "Соборную Украину - в Соборную Европу!". В рамках мероприятия был развернут огромный украинский флаг (30 на 40 м), который участники праздничного шествия пронесли от Софиевской до Европейской площади. Здесь состоялся митинг, во время которого был проведен флеш-моб, в ходе которого на карте Европы закрасили территорию Украины в тот же цвет, что страны-члены Евросоюза. Фото Евгения Малолетки / УНИАН

41. Потасовка между народными депутатами от фракции "Свобода" и КПУ в зале заседаний Верховной Рады Украины, в Киеве, во вторник, 19 марта 2013 г. Депутаты от ВО «Свобода» заблокировали трибуну ВР, поскольку председателю фракции Тягнибоку не дают выступить. Когда О.Тягнибок вышел к трибуне выступать, депутаты из фракции Партии регионов и фракции КПУ стали кричать: “Фашист!”, но он продолжал выступать с трибуны. После этого депутаты от «Свободы» вышли к О.Тягнибоку. К трибуне также подошли депутаты из фракции КПУ. После этого между депутатами из этих фракций началась небольшая потасовка. В драку включились несколько депутатов от Партии регионов. Столкновение длилось не больше минуты. Фото Владимира Гонтара / УНИАН

42. Экс-министр Внутренних дел Украины Юрий Луценко со своей семьей у ворот Менской исправительной колонии №91 в пос. Макошино (Черниговская область), в воскресенье, 7 апреля 2013 г. В этот день Президент Украины Виктор Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, который отбывал четырехлетний срок в колонии. Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН

43. Мужчина бросает в портрет Ивана Урганта помидорами

Мужчина бросает в плакат с изображением российского актера и телеведущего Ивана Урганта помидорами во время акции украинских националистов "АнтиУргант", в Киеве, в среду, 17 апреля 2013 г. В этот день представители украинских националистических политических партий провели у здания посольства РФ в Украине акцию под названием "АнтиУргант". Активисты выразили свое возмущение высказываниями Ивана Урганта о событиях в украинской истории. Шутка известного российского шоумена Ивана Урганта в эфире кулинарной телепередачи "Смак" вызвала волну критики в Украине. "Я порубил зелень, как красный комиссар жителей украинского села", - заявил Ургант во время приготовления блюда. Позже Ургант написал в своем микроблоге в Тwitter: "Я извиняюсьперед всеми жителями Украины, которых зацепил мой неуместный комментарий в последнем выпуске программы "Смак" ... Как самонаказание обязуюсь готовить в этой передаче только борщ, вареники, галушки по 2018-й год включительно. Всех родившихся у меня с этого момента детей, независимо от пола, называть Богдан". Министерство иностранных дел Украины заявило, что возмущено некорректными высказываниями российского телеведущего Ивана Урганта в эфире Первого канала. Фото Евгения Орловского / УНИАН