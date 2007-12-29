Кабмин назначил руководителей Госкомрезерва, НКРЭ и «Укрзализныци»
17:37, 29 декабря 2007Общество
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Министры разошлись до 9 января
Кабинет министров на сегодняшнем заседании назначил руководителей Госкомрезерва, НКРЭ и «Укрзализныци».
Как передает корреспондент УНИАН, по информации министра обороны Юрия ЕХАНУРОВА, Госкомрезерв возглавил Михаил ПОЖИВАНОВ, НКРЭ – Валерий КАЛЬЧЕНКО, гендиректором «Укрзализныци» назначен Василий МЕЛЬНИЧУК.
Ю.ЕХАНУРОВ также сообщил, что следующее заседание КМУ планируется провести 9 января.
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