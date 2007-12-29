МИД не рекомендует украинцам ездить в Пакистан

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинским гражданам временно воздержаться от поездок в Пакистан в связи с обострением ситуации в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины со ссылкой на информацию Посольства Украины в Исламской Республике Пакистан, после гибели 27 декабря бывшего премьер-министра и лидера оппозиционных сил Пакистана Беназир Бхутто резко обострилась внутренняя ситуация в Пакистане.

По информации посольства, военизированные полицейские отряды Пакистана приведены в повышенное состояние боевой готовности, объявлена высшая степень террористических угроз.

В столице страны г. Исламабаде в течение суток наблюдались массовые выступления населения и беспорядки. Армейско-полицейскими подразделениями заблокированы центральные улицы города, принимаются меры с целью наведения правопорядка.

Информация о пострадавших гражданах Украины в результате последних событий в Пакистане в Посольство не поступала.

Посольство Украины в Исламской Республике Пакистан продолжает следить за развитием ситуации в стране