Вифлеемский огонь прибыл в Ивано-Франковск

Вифлеемский огонь зажегся торжественно сегодня в полдень в Ивано-Франковске.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в полдень в Кафедральном соборе святого Воскресения Украинской греко-католической церкви прошла торжественная Литургия по случаю передачи Вифлеемского Огня Мира пластунами города.

В мероприятии приняли участие представители местной власти, общественных и религиозных организаций, верующие церкви и все желающие получить символ добра и любви в свою обитель.

Вифлеемский Огонь Мира общине Ивано-Франковска привезли представители Пласта - Национальной скаутской организации Украины. После совместной молитвы с духовенством УГКЦ пластуны зажгли свечи и лампадки всех присутствующих Огнем из Вифлеема. Огонь также разнесли по всем церквам города, приютах для сирот, больницах, в дома престарелых и одиноких людей.

Традиция передавать Вифлеемский огонь в Украине в церкви существует 7 лет. Во Вифлееме перед Рождеством скауты зажигают огонь и распространяют его по всему миру.

В Украину Огонь Мира польские пластуны передали 20 декабря.

Отныне каждый ивано-франковец может зажечь от Вифлеемского огня свою свечу. Зажигать ее нужно к святой вечере - 6 января. Следовательно, поддерживать огонек до конца Рождественских праздников.

Справка УНИАН. Вифлеемский Огонь Мира постоянно горит в Вифлееме, в церкви, которая стоит на месте Рождения Иисуса Христа. В Европу Огонь из Вифлеема привозят самолетом австрийские скауты, а уже из Вены он странствует из рук в руки по всей Европе. Впервые в церемонии передачи Огня для представителей Европы участие приняли и представители Украины.

Этот Огонь - символ любви и мира, которые Христос принес на землю. Ежегодно он странствует по миру, преодолевая границы и объединяя христиан во времени Рождества Христова.