Бюджет 2008: экспериментальный полигон с памятником Карлу ХІІ

С большой вероятностью можно утверждать, что российские политтехнологи не оставят без внимания украинский бюджет образца 2008 года. Еще бы - этим бюджетом предусмотрено направить девять миллионов гривен на сооружение памятников Ивану Мазепе и Карлу Двенадцатому.

По большому же счету, продавленный через Раду бюджет-2008 является гигантским, размером во всю страну, экспериментальным полигоном, на платформе которого на протяжении нескольких следующих месяцев Кабмин продемонстрирует, Коперфильд он или Королёв. То есть ограничится спецэффектами или все-таки сдвинет заржавевшую систему с места. ДНК бюджетов 2005-го (в мартовском «тимошенковском» варианте) и 2008-го года во многом общие. Как бы язвительно «Регионы» ни оценивали достижения 2005 года, тот бюджет по своей значимости значительно опережает финансовые сметы других лет. Это дает основания Тимошенко верить в то, что бюджет 2008 года, просто таки перегруженный неоднозначными идеями, и в этот раз посрамит скептиков. Отредактированная версия бюджета в известной мере будет отличаться от той, которая была подана в парламент, однако вряд ли будут модифицированы до неузнаваемости основные концепты бюджета, а именно:

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ЛЬГОТ. Правительство Януковича-Азарова готовило законопроект об ограничении льгот в атмосфере строгой конфиденциальности, осознавая его взрывоопасность в напряженный предвыборный период. Однако данный документ содержал довольно много рациональных идей, которые были творчески использованы преемниками. Главная сердцевина, на которую нанизаны трансформированные льготы, - это тест на доходы. Право на льготы имеют лишь те бенефицианты, доход которых не превышает «величину дохода, который дает право на налоговую социальную льготу», увеличенную на определенный коэффициент, - от 1,1 до 1,5, - или не увеличенную вообще (интересно, что под последнюю категорию попадают прокуроры).

Рассмотрим на конкретном примере - «чернобыльцев». Согласно законодательству доход, который дает право на социальную налоговую льготу, определяется как произведение прожиточного уровня по состоянию на 1 января соответствующего года на 1,4, округленное до 10 в большую сторону. Законом о бюджете прожиточный минимум на следующий год установлен в размере 592 гривни. Следовательно, величина месячного дохода, который дает право на социальную льготу, составляет 830 гривен. В случае «чернобыльцев» доступ к большей части льгот имеют лишь те лица, чей доход не будет превышать 830 гривен, этот доход множится на коэффициент 1,5. То есть, порог отказа - 1245 гривен ежемесячного дохода. Аналогичные ограничители вживлены во все законы, которые устанавливают льготы, отсекая, таким образом, от права на получение льгот граждан со сравнительно высокими прибылями.

«Регионы» устами бывшего министра труда Папиева уже успели сиронизировать, что таким образом правительство Тимошенко отбирает у льготников те шесть миллиардов гривен, которые будут направлены на возмещение обесцененных сбережений.

Но этот один выстрел поражает сразу пять целей. Во-первых, оптимизирует бюджетные расходы. Во-вторых, на практике реализует то, в чем украинцы давно уже отчаялись, - принцип социальной справедливости. В-третьих, разгребает кучу законов, которыми обещано кучу льгот, которые никто не собирается выплачивать. В-четвертых, разгружает суды от вероятных исков оскорбленных экс-льготников (если не вмешается Суд Конституционный). И в-пятых, ставит жирную галочку напротив одного из постулатов проекта правительственной программы. А чтобы этот выстрел не прозвучал в грудь тому, кто стреляет, действие этих новаций на всякий случай ограничили следующим годом: чтобы не бабахнуло против самих авторов бурной осенью 2008-го. Хотя было и рациональное зерно в том, чтобы регламентировать доступ к льготам на длительный срок, чтобы каждый раз не политизировать этот болезненный вопрос.

В переходных положениях советники Тимошенко даже успели предотвратить тот ляпсус, который допустили Азаров и Папиев, заставив получателей государственной помощи обновлять справки в учреждениях соцзащиты. Чтобы оптимизировать переход к новой системе льгот, органы соцзащиты сначала будут принимать на веру собственноручно написанные заявления от льготников с указанием их доходов, и уже потом эта информация будет проверена официальной статистикой.

Тимошенко отказалась от ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА. В следующем году предусмотрено их возвращение в сумме полтора миллиарда гривен - и ни одной копейки новых кредитов. Сложность получения кредитов в отечественной бюджетной системе компенсируется необязательностью их возвращения, и для многих околобюджетных деятелей они стали удобным средством пополнения собственных и оборотных средств, стоит лишь присосаться к первоисточнику. Учитывая, что по состоянию на 1 декабря этого года возвращено лишь 46 процентов кредитов из запланированной на 2007 год суммы, можно просто поаплодировать, потому что с первого января этот источник окончательно заилится. Надолго ли?

НАФТОГАЗ НА БЮДЖЕТНОЙ АВАНСЦЕНЕ. Вместе с льготами и обесцененными сбережениями, Нафтогаз - главный герой бюджета-2008. Во-первых, ему бросают спасательный круг в виде 12 миллиардов гривен правительственных гарантий под неминуемые займы. Во-вторых, полуутопленника вытягивают на берег еще с помощью каната прочностью в 2,3 миллиардов гривен прямой дотации, которая должна покрыть убытки компании от того, что цена на газ для домохозяйств и предприятий теплоэнергетики в 2008 году остается неизменной. Правда, в Нафтогазе утверждают, что толщина каната должна быть в 5,7 миллиардов - наверное, так оно и будет во время неминуемого пересмотра бюджета. В-третьих, Николай Янович, позволяя в прошлом августе реструктурировать налоговые обязательства Нафтогазу в третьем и четвертом квартале 2007 года, и в мыслях не имел, какой подарок он делает Юлии Владимировне. Теперь эта сумма в 1 миллиард 516 миллионов гривен плюс еще полмиллиарда просроченных налоговых долгов других предприятий энергосектора будет направлена на взаимозачет обесцененных сбережений и коммунальных долгов. В-четвертых, где там в настоящее время счета Нафтогаза? Не в ли Укргазбанке ли у Василия Горбаля? Статьей 78 Закона о госбюджете-2008 все счета компании и ее дочерних предприятий должны быть переведены в Казначейство с целью «обеспечения надлежащего государственного контроля за финансовым состоянием компании».

Среди многих НАЛОГОВЫХ НОВАЦИЙ наиболее интересная - внедрение продажи земельных участков и права аренды на них исключительно на аукционах (еще один из тезисов «Украинского прорыва»). Теоретически - душа должна была бы радоваться, ведь на сессиях городских советов, и не только Киевской, решения о выделении земельных участков голосуются дюжинами. Фактически уже завтра система начнет пристраиваться - как обойти ограничение. В первую очередь на ноги станет индустрия подставных фирм, которые формально будут принимать участие в аукционах с предварительно определенным победителем.

О стратегии и тактике возвращения обесцененных сбережений написано уже довольно много. И эта тема заслуживает более детального обсуждения. Так же отдельно следует проанализировать дефицит в 2,1 процента ВВП, который не учитывает тех полтора процента ВВП, которые, по утверждению Юлии Владимировны, непременно пойдут на возмещение сбережений благодаря сверхплановым (и не учтенным в бюджете) поступлениям от приватизации.

Верховная Рада дала правительству рождественский карт-бланш на свободу действий на бюджетном полигоне образца 2008 года. Что там будет происходить? Восстановительные работы в поте лица и закладка нового фундамента? Перераспределение за высокой стеной основных фондов, рынков и полезных ископаемых, которые остались там от предыдущих хозяев? Или просто шоу Коперфильда для очарованного электората?

Игорь Шпак