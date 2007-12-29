Новогодняя ночь в Украине будет морозной

В Новогоднюю ночь погода в Украине будет морозной и без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, 30 декабря без существенных осадков, только в Крыму и Приазовье ожидается небольшой снег, мокрый снег. В западных, южных областях и в Крыму местами туман, гололед; в Хмельницкой, Ривненской и Донецкой областях местами удержатся сложные отложения гололеда и изморози.

Температура ночью 4-9° мороза, в прикарпатских и восточных областях 10-15° мороза, днем 0-5° мороза; в Крыму ночью 2-7° мороза (на Южном берегу 0-3° тепла), днем 1-5° тепла.

31 декабря-1 января облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только 1 января в западной половине небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1 тепла; в восточных областях и местами в Карпатах ночью 12-17° мороза, днем 3-8° мороза; на крайнем юге страны ночью 1-6° мороза (на Южном побережье Крыма 0-3° тепла), днем 2-7° тепла.

2-3 января в западных областях и южной части небольшой снег, мокрый снег, на остальной территории преимущественно без осадков. Температура ночью 8-13° мороза, на Левобережье (кроме Херсона) 10-15° мороза, на востоке до 17-20 мороза, 2 января на западе и юга 4-9° мороза; днем 1-7° мороза, на крайнем востоке до 10° мороза, на юге страны и Закарпатье местами 0-4° тепла; на Южном побережье Крыма ночью близко 0°, днем 1-5° тепла.

Завтра в Киеве и области без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура в Киеве ночью 4-6° мороза, днем 1-3° мороза; по области ночью 4-9°, днем 0-5° мороза.

31 декабря - 1 января в столице и области облачно с прояснениями. 31 декабря без существенных осадков, 1 января местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла.

2-3 января преимущественно без осадков. Температура ночью 8-13° мороза, днем 1-6° мороза.