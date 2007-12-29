Луценко сохранит руководство милиции в девяти областях

На своих постах останутся руководители областных управлений внутренних дел в 9 областях Украины, а руководители остальных облУМВД будут заменены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что на своих должностях останутся руководители Харьковского, Закарпатского, Запорожского, Житомирского, Херсонского облУМВД, 4 остальные области Ю.ЛУЦЕНКО по памяти назвать не смог, сообщив, что в Одессе облУМВД будет руководить согласно решению суда генерал-лейтенант милиции Богдан КЕРНИЦКИЙ.