Самые важные события 2013 года в фотографиях

Самые важные события 2013 года в фотографиях

11:00, 28 декабря 2013
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Агентство УНИАН предлагает подборку иллюстраций к основным событиям, оказавшим влияние на политику, экономику и социальную жизнь Украины в 2013 году, или хорошо запомнились.  

22 - 29 декабря 2013 года

Жестоко избита журналистка Татьяна Чорновол

16 - 22 декабря 2013 года

Украина получила долгожданную скидку на газ и обещание кредита на $15 млрд

9 - 15 декабря 2013 года

1 “узник Банковой” остался под стражей

2 - 8 декабря 2013 года

Рада провалила голосование по отставке Кабмина

25 ноября - 1 декабря 2013 года

Разгон Евромайдана

18 - 24 ноября 2013 года

В Киеве начался Евромайдан

11 - 17 ноября 2013 года

2 гола забила сборная Украины по футболу французам в матче плей-офф

4 - 10 ноября 2013 года

16 голосов не хватило Верховной Раде Украины для принятия закона о ликвидации пенсионных привилегий для правительственных чиновников и народных депутатов

28 октября - 3 ноября 2013 года

Костусев подал в отставку

21 - 27 октября 2013 года

2 месяца ареста получил бывший депутат Игорь Марков

14 - 20 октября 2013 года

Первый национальный праздник сыра

7 - 13 октября 2013 года

Поседний призыв в армию

30 сентября - 6 октября 2013 года

Владимир Кличко в зале заседаний Верховной Рады Украины через несколько дней после победы над россиянином Александром Поветкиным

23 - 29 сентября 2013  года

Участники митинга против повышения коммунальных тарифов штурмом взяли мэрию в Полтаве
“Гетман Сагайдачный” присоединится к антипиратской операции “Океанский щит”

16 - 22 сентября 2013 года

Уничтожение памятной доски Шевелеву / Фото: mediaport.ua

16 - 22 сентября 2013 года

В Ялте состоялась X Международная конференция YES

9 - 15 сентября 2013 года

На юге Одесской области произошло масштабное наводнение

2 - 8 сентября 2013 года

Открытие третьей сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва

26 августа - 1 сентября 2013 года

Поиски беглого ректора Мельника

19 - 25 августа 2013 года

1 000 000 украинцев и гостей страны принял участие в праздновании Дня Независимости Украины. 

12 - 18 августа 2013 года

Вибух газу у 14-поверховому будинку у Луганську

5 - 11 августа 2013 года

Стирол

29 июля - 04 августа 2013 года

Луцк

22 июля - 28 июля 2013 года

м

15 июля - 21 июля 2013 года

Навчання

8 июля - 14 июля 2013 года

Милиция

1 июля - 7 июля 2013 года

врадіївка

24 - 30 июня 2013 года

Depeche Mode

17 - 23 июня 2013 года

гори пакистан / Фото : Wikimedia Commons nuotr

10 - 16 июня 2013 года

стамбул

3 - 9 июня 2013 года

п

27 мая - 2 июня 2013 года

Перенос выборов в Киеве
Випуск в школах України
потоп повінь наводнение

20 мая - 26 мая 2013 года

захарченко
титушко / Фото : Влада Соделя

13 - 19 мая 2013 года

Огневич

6 - 12 мая 2013 года

пасха паска

29 апреля - 5 мая 2013 года

суд присяжних

22 - 28 апреля 2013 года

Чорнобиль Чернобыль
Павлюченко

15 - 21 апреля 2013 года

пилипишин
Гайдук

8 - 14 апреля 2013 года

Бортническая станция аэрации
Маргарет Тетчер

1 - 7 апреля 2013 года

Рибак Рыбак
луценко

25 марта - 31 марта 2013 года

Углегорская ТЭС Вуглегірська ТЕС

18 - 24 марта 2013 года

сніг снег

11 - 17 марта 2013 года

Вставай Украина

4 - 10 марта 2013 года

Власенко
Веревский

25 февраля - 3 марта 2013 года

Янукович

18 - 24 февраля 2013 года

Милиция
вишиванки

11 февраля - 17 февраля 2013 года

шоколад
Щербань
Удовенко

4 февраля - 10 февраля 2013 года

Дракон
Ляшко

28 января - 3 февраля 2013 года

КМДА
пукач

21 января - 27 января 2013 года

Тимошенко

студенти

Укравтодор

14 - 20 января 2013 года

Укрзалізниця

7 января – 13 января 2013 года

акула
Соркин Соркін

1 января - 06 января 2013 года

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