Самые важные события 2013 года в фотографиях

22 - 29 декабря 2013 года
Жестоко избита журналистка Татьяна Чорновол
16 - 22 декабря 2013 года
Украина получила долгожданную скидку на газ и обещание кредита на $15 млрд
9 - 15 декабря 2013 года
Один “узник Банковой” остался под стражей
Второй штурм Евромайдана
2 - 8 декабря 2013 года
Рада провалила голосование по отставке Кабмина
В Киеве снесли памятник Ленину
25 ноября - 1 декабря 2013 года
Разгон Евромайдана
18 - 24 ноября 2013 года
В Киеве начался Евромайдан
11 - 17 ноября 2013 года
2 гола забила сборная Украины по футболу французам в матче плей-офф
4 - 10 ноября 2013 года
16 голосов не хватило Верховной Раде Украины для принятия закона о ликвидации пенсионных привилегий для правительственных чиновников и народных депутатов
28 октября - 3 ноября 2013 года
Костусев подал в отставку
21 - 27 октября 2013 года
2 месяца ареста получил бывший депутат Игорь Марков
14 - 20 октября 2013 года
Первый национальный праздник сыра
7 - 13 октября 2013 года
Последний призыв в армию
30 сентября - 6 октября 2013 года
Владимир Кличко в зале заседаний Верховной Рады Украины через несколько дней после победы над россиянином Александром Поветкиным
23 - 29 сентября 2013 года
Участники митинга против повышения коммунальных тарифов штурмом взяли мэрию в Полтаве
“Гетман Сагайдачный” присоединится к антипиратской операции “Океанский щит”
16 - 22 сентября 2013 года
Уничтожение памятной доски Шевелеву / Фото: mediaport.ua
16 - 22 сентября 2013 года
В Ялте состоялась X Международная конференция YES
9 - 15 сентября 2013 года
На юге Одесской области произошло масштабное наводнение
2 - 8 сентября 2013 года
Открытие третьей сессии Верховной Рады Украины седьмого созыва
26 августа - 1 сентября 2013 года
Поиски беглого ректора Мельника
19 - 25 августа 2013 года
1 000 000 украинцев и гостей страны принял участие в праздновании Дня Независимости Украины.
12 - 18 августа 2013 года
Взрыв газа в 14-этажном доме в Луганске
5 - 11 августа 2013 года
Взрыв на Стироле
29 июля - 04 августа 2013 года
4 500 000 гривен составил ущерб, нанесенный сильным ливнем городу Луцку 30 июля
22 июля - 28 июля 2013 года
1025 лет Крещения Руси в Украине отпраздновали с размахом. Только из государственного бюджета на праздник было израсходовано 47 млн. грн
15 июля - 21 июля 2013 года
Украинско-американские двухнедельные военные учения «Rapid Trident-2013»
8 июля - 14 июля 2013 года
Штурм Святошинского райотдела милиции жителями столицы в Киеве
1 июля - 7 июля 2013 года
2 сотрудника милиции – капитан и лейтенант – были арестованы на уходящей неделе по подозрению в жестоком изнасиловании, разбойном нападении и нанесении тяжелых телесных повреждений жительнице поселка Врадиевка в Николаевской области.
24 - 30 июня 2013 года
Выступление легендарной британской рок-группы Depeche Mode в Киеве
17 - 23 июня 2013 года
5 туристов из Украины погибли в результате вооруженного нападения на палаточный лагерь в провинции Гилгит на севере Пакистана / Фото : Wikimedia
10 - 16 июня 2013 года
Протесты в Стамбуле
3 - 9 июня 2013 года
4 гола забили футболисты сборной Украины в матче с командой Черногории в Подгорице в рамках отборочного этапа на Чемпионат мира, выйдя на третье место в группе
27 мая - 2 июня 2013 года
Перенос выборов в Киеве
Выпуск в школах Украины
Разгул стихии на юге Украины
20 мая - 26 мая 2013 года
Захарченко сообщил депутатам о задержании человека, принимавшего участие в избиении журналистов 18 мая
Первое появление Титушко / Фото : Влада Соделя
13 - 19 мая 2013 года
1 – балл получила от России украинская исполнительница Злата Огневич во время музыкального конкурса «Евровидение», что стало рекордным минимумом за всю историю состязания (обычно страны-соседки отдавали друг другу максимальное количество балов – от 10 до 12).
6 - 12 мая 2013 года
10 100 000 человек в Украине приняли участие в Пасхальных богослужениях, состоявшихся в более чем 15000 храмов
29 апреля - 5 мая 2013 года
Первый в истории независимой Украины судебный процесс с участием присяжных
22 - 28 апреля 2013 года
Годовщина Чернобыля
Митинг в поддержку Павличенко
15 - 21 апреля 2013 года
Суд над Виктором Пилипишиним
Допрос Гайдука по делу Тимошенко
8 - 14 апреля 2013 года
1,9 гектара территории затопило в результате разрушения дамбы Бортнической станции аэрации.
Смерть Маргарет Тетчер
1 - 7 апреля 2013 года
244 народных депутата Украины приняли участие в пленарном заседании Верховной Рады Украины 4 апреля 2013 года в помещении Верховной Рады Украины по адресу: город Киев, ул. Банковая, 6-8
Освобождение Луценко
25 марта - 31 марта 2013 года
8 работников Углегорской ТЭС, пострадавших от пожара 29 марта, находятся на данный момент в больницах Донецкой области. 7 из них отравились угарным газом, их состояние оценивается средней тяжести, один работник доставлены в больницу с ожогами первой и второй степени.
18 - 24 марта 2013 года
40 000 000 тонн снега выпало в столице Украины за сутки с 22 по 23 марта, образовав полутораметровый слой.
11 - 17 марта 2013 года
Оппозиция провела всеукраинскау акцию "Вставай, Украина!"
4 - 10 марта 2013 года
2 народных избранника – Сергей Власенко (Батькивщина) и Андрей Веревский (Партия регионов) - на этой неделе досрочно лишились депутатских мандатов по решению Высшего административного суда Украины
Андрей Веревский
25 февраля - 3 марта 2013 года
396 журналистов участвовали в первой за 15 месяцев пресс-конференции Президента Украины Виктора Януковича 1 марта в Украинском доме. За 2 часа им удалось задать гаранту 12 вопросов.
18 - 24 февраля 2013 года
Празднование Дня защитника Отечества
Дни вышиванок в ВР
11 февраля - 17 февраля 2013 года
Праздник шоколада во Львове
Допрос Щербаня не состоялся, был перенесен на 4 марта
Смерть Геннадия Удовенка
4 февраля - 10 февраля 2013 года
Праздничное шествие Драконов во Львове - Новый год по китайскому календарю
Ляшко с вилами на телеканале Интер
28 января - 3 февраля 2013 года
Избрание общественного совета при Киевской администрации
Вынесение приговора Пукачу
21 января - 27 января 2013 года
Марш протеста «Киевляне против политических репрессий»
Студенческие протесты против объединения университетов во Львове
Протесты против Укравтодора
14 - 20 января 2013 года
16 врачей ЦКБ “Укрзализныци”, в которой проходит лечение осужденная Ю. В. Тимошенко, объявили молчаливую забастовку
7 января – 13 января 2013 года
Злосчастная акула в ТРЦ "Ocean Plaza"
Назначение Соркина главой НБУ
1 января - 06 января 2013 года
Свиной грипп дошел до Киева
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