Самые важные события 2013 года в фотографиях

Агентство УНИАН предлагает подборку иллюстраций к основным событиям, оказавшим влияние на политику, экономику и социальную жизнь Украины в 2013 году, или хорошо запомнились.

22 - 29 декабря 2013 года 16 - 22 декабря 2013 года 9 - 15 декабря 2013 года 2 - 8 декабря 2013 года 25 ноября - 1 декабря 2013 года 18 - 24 ноября 2013 года 11 - 17 ноября 2013 года 4 - 10 ноября 2013 года 28 октября - 3 ноября 2013 года 21 - 27 октября 2013 года 14 - 20 октября 2013 года 7 - 13 октября 2013 года 30 сентября - 6 октября 2013 года 23 - 29 сентября 2013 года 16 - 22 сентября 2013 года 16 - 22 сентября 2013 года 9 - 15 сентября 2013 года 2 - 8 сентября 2013 года 26 августа - 1 сентября 2013 года 19 - 25 августа 2013 года 12 - 18 августа 2013 года 5 - 11 августа 2013 года 29 июля - 04 августа 2013 года 22 июля - 28 июля 2013 года 15 июля - 21 июля 2013 года 8 июля - 14 июля 2013 года 1 июля - 7 июля 2013 года 24 - 30 июня 2013 года 17 - 23 июня 2013 года 10 - 16 июня 2013 года 3 - 9 июня 2013 года 27 мая - 2 июня 2013 года 20 мая - 26 мая 2013 года 13 - 19 мая 2013 года 6 - 12 мая 2013 года 29 апреля - 5 мая 2013 года 22 - 28 апреля 2013 года 15 - 21 апреля 2013 года 8 - 14 апреля 2013 года 1 - 7 апреля 2013 года 25 марта - 31 марта 2013 года 18 - 24 марта 2013 года 11 - 17 марта 2013 года 4 - 10 марта 2013 года 25 февраля - 3 марта 2013 года 18 - 24 февраля 2013 года 11 февраля - 17 февраля 2013 года 4 февраля - 10 февраля 2013 года 28 января - 3 февраля 2013 года 21 января - 27 января 2013 года 14 - 20 января 2013 года 7 января – 13 января 2013 года 1 января - 06 января 2013 года

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