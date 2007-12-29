С 1 января 2008 года Нацбанк повышает учетную ставку

С 1 января 2008 года Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 8% до 10%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины со ссылкой на Постановление НБУ (от 29 декабря 2007 года № 492).

Как отмечается в сообщении, «исходя из проанализированной динамики макроэкономических и монетарных показателей в январе-декабре 2007 года, учитывая утвержденные Кабинетом Министров Украины уточненные прогнозные показатели экономического и социального развития Украины на 2008 год, а также прогнозные тенденции развития денежно-кредитного рынка, принимая во внимание сохранение в 2007 году высоких темпов инфляции, с целью сдерживания инфляционного давления в дальнейшем, в соответствии со статьей 25 Закона Украины „О Национальном банке Украины”, Положением о процентной политике Национального банка Украины, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 18.08.2004 № 389, Нацбанк принял решение установить с 1 января 2008 года учетную ставку в размере 10% годовых, а также признать не действующим постановление Правления Национального банка Украины от 17 мая 2007 № 184 «О регулировании денежно-кредитного рынка».

Постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.

Справка УНИАН. В сентябре 2004 г. размер учетной ставки НБУ был повышен с 7 до 7,5%, в октябре – до 8%, в ноябре – до 9%. В августе 2005 г. размер учетной ставки был повышен до 9,5%, в октябре 2006 г. – снижен до 8,5%, в мае 2007 г. – снижен до 8%.