В Одессе установят памятник предку Ющенко

Соорудить в Одессе памятник последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому. Такую инициативу обнародовал глава Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, сославшись на научный вывод ученых исторического факультета Одесского национального университета им. И.Мечникова за подписью декана Вячеслава КУШНИРА о том, что «установление в Одеcсе памятника кошевому атаману П.Калнышевскому представляется целесообразным и исторически обоснованным».

«Сооружение памятника П.Калнышевскому - дело решенное, - отметил Н.СЕРДЮК в интервю УНИАН. – Возвести его решили сообща мэрия и облгосадминистрация». Одесса - свободная земля, напомнил губернатор, на ней никогда не было крепостничества, и этот монумент - дань исторической памяти.

Памятник запланировано соорудить в 2008 году на площади перед зданием облгосадминистрации. Одесский скульптор Михаил РЕВА уже показывал главе государства эскизы монумента. Однако деталей скульптуры художник пока не раскрывает. Известно только, что образ П.Калнышевского будет олицетворять мощная фигура казака-запорожца, а не всадника.

М.РЕВА создает образ кошевого Запорожской Сечи, исходя из тех достоверных исторических фактов, что П.Калнышевский дважды избирался кошевым, причем в последний раз возглавлял запорожцев в течение десяти лет. За храбрость в российско–турецкий войне 1768-1774 годов Войско Запорожское было удостоено благодарности, а П.Калнышевский - ордена Андрея Первозванного и воинского чина генерал-лейтенанта. Однако уже в следующем 1775 году императрица Екатерина ІІ, памятник которой недавно воздвигнут в Одессе, приказала уничтожить Запорожскую Сечь, а самого П.Калнышевского взять под арест.

Кошевого запорожцев намеревались казнить, однако затем, по просьбе фаворита императрицы князя Григория Потемкина, П.Калнышевского сослали в Соловецкий монастырь, где около 26 лет он провел замурованным в каземате размером два на один метр, дожив до 112 лет. Похоронен последний кошевой рядом со зданием Соловецкого монастыря.

Согласно исследованиям историка и писателя Даниила КУЛИКА, прямым потомком кошевого П.Калнышевского, который родился в 1690 году в селе Пустовойтивка на Сумщине является нынешний Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО. Исследователь обнаружил документы, свидетельствующие о том, что в XVIII веке у П.Калнышевского был брат Нечипор Ющенко, казацкий старшина из села Хоруживка, расположенного недалеко Пустовойтивки, что дает основания считать наших современников ЮЩЕНКО из этого села его потомками.