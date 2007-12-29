МИД готовит визит Тимошенко в Москву
12:29, 29 декабря 2007Общество
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Огрызко: прорабатываем все возможные контакты
Министерство иностранных дела Украины ведет работу по организации визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.
Об этом УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.
«Мы сейчас прорабатываем все возможные контакты на высшем уровне, и пока этот процесс не окончательный», - сказал он, комментируя вероятность визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву в середине января 2008 года.
Министр уточнил, что сейчас министерство разрабатывает график зарубежных визитов высших должностных лиц страны.
«В том числе и премьер-министра в Россию, но когда он состоится, этот вопрос пока открытый», - добавил В.ОГРЫЗКО.
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