МИД готовит визит Тимошенко в Москву

Министерство иностранных дела Украины ведет работу по организации визита премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в Москву.

Об этом УНИАН в эксклюзивном комментарии сообщил министр иностранных дел Владимир ОГРЫЗКО.

«Мы сейчас прорабатываем все возможные контакты на высшем уровне, и пока этот процесс не окончательный», - сказал он, комментируя вероятность визита Ю.ТИМОШЕНКО в Москву в середине января 2008 года.

Министр уточнил, что сейчас министерство разрабатывает график зарубежных визитов высших должностных лиц страны.

«В том числе и премьер-министра в Россию, но когда он состоится, этот вопрос пока открытый», - добавил В.ОГРЫЗКО.