Луценко проведет эксперимент «загранпаспорт за один день»

В ближайшее время будут ликвидированы многомесячные очереди на получение заграничных паспортов.

Об этом сказал во время представления нового начальника Главного управления МВД Украины во Львовской области Василия ПИСНОГО министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО.

Он сообщил, что с этой целью Министерство внутренних дел сначала проведет эксперимент в двух областях Украины в том числе во Львовской.

«В каждой области на данное время уже есть технические возможности и оснащение для изготовления заграничных паспортов на местах и, практически, отпала необходимость, направлять документы в Киев и ждать их месяц-два. Мы проведем эксперимент и, если он пройдет успешно, то будет введен во всех областях», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам министра, суть эксперимента заключается в том, что заграничный паспорт каждый желающий сможет получить в «удобные» для себя сроки, однако за соответствующую плату.

«Мы дадим людям возможность самим определять сроки получения заграничных паспортов, а не сдавать документы и ждать неизвестно сколько. Теперь, в порядке эксперимента можно будет получить заграничный паспорт за один день, правда это будет составлять, соответственно, достаточно значительную сумму. За пять дней - стоимость изготовления паспорта будет несколько меньше, а за семь дней изготовления паспорта будет проводиться за минимальную оплату», - объяснил Ю.ЛУЦЕНКО.

Правда, министр отметил, что размеры сумм, которые будут проплачиваться в зависимости от сроков изготовления документа – еще окончательно не согласованы.