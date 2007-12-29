Ученые создали негормональные противозачаточные таблетки для мужчин

Американские ученые разработали негормональный противозачаточный препарат для мужчин. Новое средство, которое следует принимать один раз в день, было успешно испытано на обезьянах, сообщает Лента.русо ссылкой на Daily Mail.

Препарат под названием CDB-4022 действует на ранние стадии созревания сперматозоидов. Достоинством препарата является отсутствие побочных эффектов, характерных для гормональных средств, а также полностью обратимое действие.

Специалисты из исследовательской компании Bioqual вместе с учеными из Университетов Питтсбурга и Иллинойса испытали новое противозачаточное средство на обезьянах. Одна группа самцов ежедневно в течение недели получала CDB-4022, другая – плацебо.

Через некоторое время концентрация сперматозоидов начала снижаться, и спустя 17 дней животные были признаны бесплодными, сообщили исследователи. По их словам, прием препарата не вызывал видимых побочных эффектов. Ученые также отметили, что спустя четыре месяца после его отмены у обезьян полностью восстановилась способность к оплодотворению.

Новое средство для мужчин избавит их подруг от необходимости принимать гормональные препараты, повышающие риск рака груди и способствующие развитию тромбоза, отмечают исследователи. По их мнению, таблетки могут стать альтернативой существующим способам мужской контрацепции, в частности вазэктомии. Клинические испытания нового средства начнутся в ближайшем будущем.

Предполагается, что препарат будет применяться преимущественно постоянными парами, в которых женщина готова переложить ответственность за предохранение от беременности на своего партнера. В будущем ученые планируют усовершенствовать препарат, сократив прием таблеток до одного раза в неделю, сообщила руководитель исследования Шери Хилд (Sheri Hild).