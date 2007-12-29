Сегодня полтавская милиция получит начальника

29 декабря первый заместитель министра внутренних дел Украины Михаил КЛЮЕВ представит нового начальника Управления МВД Украины в Полтавской области Михаила ЦЫМБАЛЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД Украины в Полтавской области. Как сообщалось, на днях начальник УМВД Украины в Полтавской области Михаил ВЕРШНЯК написал рапорт об отставке с должности.

Глава МВД Юрий ЛУЦЕНКО назначил на эту должность бывшего начальника УМВД Украины во Львовской области М.ЦЫМБАЛЮКА.

Вчера М.ЦЫМБАЛЮК поблагодарил коллектив львовской милиции за понимание, “которое было между нами, проработав почти год совместно”. И попросил извинения за возможную жесткость и требовательность. “Не судите, и не судимы будете”, - резюмировал М.ЦЫМБАЛЮК, отметив, что он благодарен министру Ю.ЛУЦЕНКО, что тот дал ему возможность воплощать в дальнейшем свой опыт в Полтавской области.