ГАИ предупреждает водителей о туманах завтра в восточной части Украины

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.

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В связи с этим Госавтоинспекция обращает внимание водителей на то, что во время поездок в условиях недостаточной видимости нужно быть предельно внимательными и осторожными, строго соблюдать требования Правил дорожного движения. «При тумане расстояние до объекта кажется в несколько раз больше, чем в действительности. Поэтому при попадании в полосу тумана водителям необходимо максимально снизить скорость и увеличить дистанцию до транспортных средств, которые движутся впереди», - предостерегают в ГАИ и советуют водителям двигаться с включенным ближним светом фар, а также отказаться от рискованных маневров.