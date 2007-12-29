Кабмин не будет задерживать вступление Украины в ВТО

Кабинет министров в начале 2008 года внесет в парламент пакет законопроектов для беспрепятственного вступления Украины во Всемирную организацию торговли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в парламенте после принятия государственного бюджета на 2008 год.

«Есть поручение, которое сформулировано сегодня правительству, чтобы буквально после Нового Года внесло в ВР пакет законопроектов, которые обеспечат беспрепятственное вступление Украины в ВТО», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, госбюджет на 2008 год предполагает продление моратория на продажу земли сельхозназначения до принятия всей законодательной базы, необходимой для создания прозрачного рынка земли.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что госбюджет предусматривает сохранение налогообложения сельхозпредприятий на уровне 2007 года.