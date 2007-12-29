Вооруженные силы получат в бюджете 2% ВВП

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО лично заверила фракцию “Наша Украина – Народная Самооборона”, что после внесения изменений в государственный бюджет в марте 2008 года Вооруженные Силы Украины получат финансирование в размере 2% ВВП. Об этом УНИАН сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

“Дополнительные 6 млрд. грн. дадут возможность развивать вооруженные силы, поскольку нынешний бюджет (армии) – это бюджет проедания”, - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он добавил, что как председатель профильного парламентского комитета приветствует такую позиции премьера относительно армии и будет теперь голосовать за бюджет.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета на 2008 год для Минобороны предусмотрены 9,422 млрд. грн. (1,06% от ВВП), или около 60% от бюджетного запроса (15,7 млрд. грн.).

27 декабря Анатолий ГРИЦЕНКО заявлял, что Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны поддержит оборонный бюджет в случае сохранения социальных гарантий силовикам и повышения финансирования на уровне не менее 2% ВВП.

Он подчеркнул, что, во-первых, для этого нужно изъять из проекта бюджета те «новшества», которые ухудшают социальную защиту военнослужащих, ветеранов воинской службы и других силовых структур.