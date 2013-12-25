В новогодние праздники ПриватБанк будет работать онлайн без выходных

“В предпраздничный период и в новом году наши клиенты могут посвятить гораздо больше своего свободного времени родным, друзьям и близким, - говорит Председатель Правления ПриватБанка Александр Дубилет. - Вы можете не беспокоиться о своевременном погашении кредита, зачислении средств для выдачи заработной платы, перечислении платежей партнерам - наш банк действительно работает круглосуточно, а обслуживание через Интернет и сеть самообслуживания позволяет совершать платежи в удобное для Вас время. Бизнес должен работать в режиме 24х7х365".

Без праздников, перерывов и выходных работает Интернет-банк Приват24 и мобильные приложения ПриватБанка, через которые можно оплатить любой счет, купить билет на транспорт, получить и отправить перевод, пополнить депозитный счет и совершить другие услуги. Воспользоваться самыми популярными услугами и сервисами (переводы, платежи, погашение кредитов и другое) можно через банкоматы и терминалы ПриватБанка, адреса которых можно уточнить на сайте.

Также в ПриватБанке сообщили, что в предновогодний период банк переходит на специальный график инкассации банкоматов и терминалов самообслуживания, чтобы обеспечить бесперебойный доступ к наличным для клиентов всех украинских банков.