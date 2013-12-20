Украина не должна принимать решения под внешним давлением - Кинах

Неизменный евроинтеграционный курс Украины не должен вынуждать политиков игнорировать внутренние риски. Такое мнение высказал народный депутат Анатолий Кинах 20 декабря, во время общенационального заседания круглого стола "Обьединим Украину", инициированного первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

«Сегодня стратегический вектор развития Украины определен в законодательстве - это евроинтеграция. Однако мы сталкиваемся с внутренними рисками. Украина не должна принимать экономические или политические решения под внешним давлением», - заявил Анатолий Кинах.

По его мнению, ключевой задачей власти в настоящее время является защита внутреннего рынка и формирование экспортных ориентиров. «Украина имеет экспортно ориентированную экономику. Около 40% продукции экспортируется в страны Таможенного Союза, около 30% - в страны ЕС. И это надо учитывать...», - уверен политик.