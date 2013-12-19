Строительство "Киев-арены" приостановлено из-за выявленных нарушений

По требованию общественности приостановлено действие экспертного отчета по проекту строительства «Киев- арены».

Об этом сообщает главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский.

«Первый шаг к остановке транспортного коллапса в районе Столичного шоссе - ул. Академика Заболотного сделан, - сообщил Черняховский. - Теперь наша задача не допустить возобновления строительства и наказать коррупционеров, которые дали «добро» на незаконное строительство».

Виталий Черняховский отметил, что возведение на пересечении Столичного шоссе и ул. Академика Заболотного «Киев-арены» в ходе подготовки к "Евробаскету-2015" может привести к серьезным негативным последствиям.

«Мы двумя руками «за» проведение в Киеве «Евробаскета-2015», но это событие не должно закупорить одну из важнейших транспортных артерий столицы», - сказал Виталий Черняховский.

Активисты обратились к Генеральному прокурору Украины, городским властям с требованием проверить законность проведения экспертиз проекта «Киев-арены». Также этой проблемой заинтересовались несколько народных депутатов Украины, которые тоже направили свои запросы в органы власти.

Дирекция ГП «Укргосстройэкспертиза» 16 декабря 2013 приостановил действие фальсифицированного экспертного отчета от 29 сентября 2013 по проекту строительства спортивного комплекса на ул. Академика Заболотного, 37. Основанием для такого решения было выявление отсутствия нормативно необходимого количества машиномест.

Виталий Черняховский отметил, что недостаток паркомест - это только часть проблемы. Другая ее составляющая заключается в том, что транспортная развязка в принципе не способна обеспечить надлежащей пропускной способности. Даже по скромным подсчетам, транспортный поток на этом участке дороги в час пик вырастет в 3-4 раза, что в 2-3 раза превышает максимальную пропускную способность.