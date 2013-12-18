19 декабря по всей стране пройдут молебны и Крестные ходы за спасение Украины

16:12, 18 декабря 2013
Общество
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Эту инициативу  поддержали и приняли активное  участие в ее организации Почаевская, Киево-Печерская и Святогорская Свято-Успенская Лавры.

Киево-Печерская Лавра. Фото с сайта gidtravel.com

18 декабря в 9.00 в Свято-Успенской Лавре (г. Святогорск, Донецкая обл.) состоялась литургия, молебен и крестный ход «Молитва за Украину!».

Там же состоится и оглашение обращения блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Владимира. 

19  декабря в 14.30 в Киеве начнется крестный ход от Свято-Введенского монастыря до Свято-Успенского собора Киево-Печерской Лавры, где состоится богослужение и оглашение обращения блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира. 

В этот же день, 19 декабря, молебны и Крестные ходы состоятся и в других регионах страны:  - Винницкая обл., с. Перепильченцы, Свято-Николаевская церковь, начало в 10-30  - Волынская обл., с. Зимно, Зимненский женский монастырь, начало в 10-30  - г. Донецк, Святониколаевская Успенская церковь (на Ларинке), начало в 9-00  - АР Крым, г. Евпатория, Свято-Николаевский собор, начало в 10-30  - Луганская обл., г. Стаханов, Свято-Никольский собор, начало в 10-00  - г. Одесса, Свято Успенский собор (Соборная площадь), начало в 10-30  - Ровенская обл., г. Острог, Свято-Воскресенский храм, начало в 10-30  - г. Харьков, Благовещенский Кафедральный Собор, начало в 9-30  - Хмельницкая обл., пгт. Виньковцы, Свято-Воскресенский храм, начало в 11-30 

* * *  Инициатива «Молитва за Украину!» зародилась 14 декабря в Почаевской Лавре во время проповеди ее настоятеля владыки Владимира. Целью инициативы является проведение во всех храмах Украины молебнов за общественное согласие и сохранение целостности государства. 

15 декабря в Киево-Печерской Лавре владыка Павел поддержал духовную инициативу Почаевской Лавры и выразил надежду, что в День Святого Николая будет проведен молебен и Крестный Ход от Свято-Введенского монастыря к Свято-Успенскому Собору Киево-Печерской Лавры.

Эту духовную инициативу благословил блаженнейший Митрополит Киевский и Всея Украины Владимир. 

17 декабря эта инициатива была поддержана и Святогорской Свято-Успенской Лаврой.  Все три Лавры, как три духовных центра страны, приняли активное участие в поддержке этой инициативы – молиться за согласие в Украине

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