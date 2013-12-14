Александр Рар: визит Арбузова в Брюссель подтвердил европейские устремления Украины

Украина и ЕС переходят к обсуждению экономических деталей ассоциации, которые касаются финансовой помощи на компенсацию экономических потерь и расходов на реформирование — заявил в эфире телеканала БТБ немецкий политолог Александр Рар, комментируя визит первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова в Брюссель на минувшей неделе.

Эксперт отметил, что переговоры Арбузова в Брюсселе дали сигнал как самим украинцам, так и европейскому союзу, что Украина не отказывается от евроинтеграции, а лишь приостановила ее для подготовки к экономическим вызовам, с которыми страна может столкнуться после подписания ассоциации.

«Последуют уже более детальные переговоры, как мне кажется, по очень существенным вопросам, которые будут достаточно сложными. Потому что Украина сейчас будет от Европейского Союза просить компенсации за потерю российского рынка, свободный въезд и выезд украинских граждан в Европейский Союз, - то, что разрешено европейцам в Украину, и, я думаю, поддержки в газовых и энергетических вопросах. Абсолютно конкретно эти переговоры будут идти. Просто Арбузов подготовил их тем, что дал свою приманку Европейскому Союзу и сказал: «давайте, возвращаемся к Ассоциации, только в старом виде она нас не очень устраивает, давайте обговорим, но нам сейчас тоже нужно что-то», — прокомментировал Рар.

Политолог отметил, что сейчас для Украины может упроститься решение некоторых евроинтеграционных вопросов в связи со сменой председательствующей в ЕС страны. Греция, как отметил Рар, имеет тесные политические связи как с Россией, так и с Украиной, что может сыграть позитивную роль в поиске баланса интересов.

«Я думаю, что на самом деле, между Европейским Союзом, Украиной, Россией будет возможность договориться о каком-то компромиссе, что Украина будет ассоциирована и там, и здесь. Трудно было этого достичь во время Литовского президентства в ЕС, не исключаю, что, может будет легче достигнуть этого, если Европейским Союзом будет руководить такая православная страна, как Греция, у которой очень хорошие отношения и с Украиной, и тесные отношения, я подчеркиваю, очень тесные, с Россией. Поэтому, может быть, именно во время греческого президентства в Европейском Союзе тональность в отношениях между ЕС и Россией может измениться к лучшему. И обе стороны, все-таки, должны понять, и Россия, и Европейский Союз, что Украина не может делать выбор в сторону только одного партнера. Потому что потеря другого партнера для Украины – катастрофа», — сказал Рар.

Политолог отметил, что Россия также может получить свои выгоды от евроинтеграционного процесса Украины, поскольку в качестве компромисса по «украинскому вопросу» Брюссель может предложить Москве если не ассоциацию, то создание зоны свободной торговли.