Митрополит Павел молится в лаврских пещерах обо всех пострадавших во время протестов в Киеве

«Вернувшись в лавру, я спустился в пещеры к преподобным, и просил Бога о здравии и спасении всех пострадавших на Майдане. Мне очень прискорбно узнать, что некоторые фразы, сказанные мною на круглом столе, были тут же вырваны из контекста и, вероятно, в угоду чьих-то интересов, распространены в СМИ», - cообщил митрополит Павел.

Владыка объяснил: «Для меня все дети Божьи, потому что я священник. Я не могу склонить голову перед протестующими или перед властями и правоохранителями, и сказать, что те или иные поступают хорошо. Я буду защищать пострадавших – и протестовавших, и милицию - все они чьи-то дети. И если мы имеем разум, то должны понимать, что дети не должны отстаивать чьи-то политические интересы, где человеческая жизнь не значит ничего. Политики призывают на передовую чужих детей, легко распоряжаясь их жизнями. Но чей-то искалеченный ребенок никогда не станет их болью», - подчеркнул владыка Павел.

В отношении исполнительной власти и правоохранителей, владыка отметил «все они имеют какие-то свои внутренние недостатки, но все же они охраняют мир и спокойствие, не допускают между людьми мордобития и анархии, что требует уважения».

«Если сегодня мы не сохраним единства Украины, это закончится очень плохо. Если мы имеем мудрость, должны объединиться и просить, чтобы Господь помог тем, кто желает Украине добра, и вразумил тех, кто желает ей зла», - сказал митрополит Павел.

«Сегодня я повторяю слова Блаженнейшего Митрополита Владимира, который, войдя в Кувуклию в Храме Гроба Господнего в Иерусалиме, в свое время сказал: «Прошу только об одном, чтобы во время моего служения в Украине не пролилась ни одна капля крови», - заключил митрополит Павел.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря в Киеве под руководством экс-президента Леонида Кравчука был проведен общенациональный круглый стол по урегулированию ситуации в стране. Журналистка Ольга Червакова на своей странице в Facebook разместила две цитаты митрополита Павла. «Вы обвиняете милицию. А почему же, когда у вас что-то случается так, вы сразу кричите «где милиция?», - спросил митрополит. «Мы постоянно слышим: «Дети на Майдане, дети на Майдане». Почему туда пошли дети? Сколько платят тем детям?». Вчера на сайте Религиозной службы новостей Украины на основании этих фраз была размещена новость, в которой, РИСУ утверждает, что наместник лавры «похвалил милицию» за силовой разгон Майдана.

Напомним, в ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения «Беркут» жестоко разогнали мирный митинг на Майдане Независимости. 1 декабря на ул. Банковой вследствие действий провокаторов произошли столкновения митингующих с милицией, пострадало много людей.