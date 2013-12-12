Ажиотажного спроса на доллары в ноябре не наблюдалось - банкир

Об этом заявил начальник аналитического отдела «Альфа-Банка» Алексей Блинов.

Эксперт напоминает, что покупка иностранной валюты на официальном наличном рынке в ноябре составила 782,6 млн. долларов, сообщает РБК-Украина.

«Несмотря на то, что это самый крупный показатель за последние 12 месяцев, он вдвое меньше сальдо наличного рынка ноября 2012 года, когда нетто-покупка составила 1,5 млрд. долларов. В ноябре не наблюдалось ажиотажного спроса на иностранную валюту: объемы операций по покупке наличной валюты соответствовали показателям сентября-октября», - констатировал он.

Блинов уточнил, что, как правило, сентябрь является пиковым месяцем по оборотам наличного рынка, и этот год не стал исключением: суммарный объем операций рынка в ноябре 2013 года был почти на 9% ниже, чем двумя месяцами ранее.

В целом, по его словам, с начала года нетто-покупка иностранной валюты на официальном наличном рынке составила только 2,2 млрд. долларов, тогда как за 11 месяцев 2012 года этот показатель равнялся 7,1 млрд. долларов, а за 11 месяцев 2011 года 3,9 млрд. долларов.

Как сообщалось, украинцы в ноябре текущего года сократили чистую скупку инвалюты почти вдвое к ноябрю прошлого.